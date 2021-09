Ilie Năstase, în spatele bufniței la Masked Singer România! Fostul tenisman s-a demascat singur: ”Mi-e cald! Îmi dau masca jos!”

In articol:

Ilie Năstase se afla în spatele bufniței la Masked Singer România! Fostul tenisman s-a demascat singur.

Ilie Năstase, în spatele bufniței la Masked Singer România!

fiindcă nu mai putea de cald.

Aseară, a avut loc premiera Masked Singer România, sezonul 2, iar prima demascare a venit cu surprize. Ilie Năstase se afla în spatele măștii de bufniță.

Ilie Năstase, în spatele bufniței la Maked Singer România![Sursa foto: Instagram]

La Masked Singer 2021 participă 16 celebrități costumate, iar în prima ediție din acest sezon s-au duelat opt vedete mascate: Muma Pădurii vs. Fluturele, Pufosul vs. Șaorma, Albina vs. Papagalul și Cameleonul vs. Bufnița.

"Nu aparatele astea moderne m-au făcut cunoscut, dar trebuie să recunosc...v-au făcut să mă iubiți. Nu întâmplător am fost inclus în grupul select al bufnițelor înțelepte. Reușesc să electrizez cu orice apariție a mea.

Bărbații îmi cunosc puterea, femeile mi-o descoperă pe parcurs. Și nu au fost puține, credeți-mă pe cuvânt. Am devenit prada din care s-au hrănit cu nesaț toți gazetarii. Nu mi-a păsat niciodată cât am cheltuit. Frumusețea unei femei nu are preț. Am vrăjit și m-am lăsat vrăjit, iar în capcana asta am picat mereu cu bună știință", aceastea au fost indicile oferite despre bufniță.

Ilie Năstase, personajul interpretat de Bufniță, a surprins jurații cu piesa ”My way”. Fostul tenisman s-a văzut nevoit să își dea masca jos din cauza căldurii și disconfortului creat de aceasta.

Cine e Alex Bogdan, noul detectiv de la Masked Singer România

Alex Bogdan este un actor cu experiență în lumea teatrului și cinematografiei, iar acum face parte din echipa de detectivi de la Masked Singer România.

”Vă salut, oameni buni, mulțumesc că v-ați răpit din timp să citiți această declarație. Așadar, fără s-o mai lungesc, declar pe propria răspundere că am acceptat provocarea Masked Singer România și voi fi noul detectiv!!! Am emoții foarte mari, compania este selectă, este plăcută, este numai bună pentru un show de zile mari.

Așteptările mele sunt întrecute în fiecare zi. N-am fost pus niciodată față în față cu o energie așa mare, râdem foarte mult în fiecare zi. Abia aștept să ne vedeți!”, a spus Alex Bogdan.

Alex Bogdan este născut pe 24 ianuarie 1986 la Târgu Ocna și a urmat cursurile Universitații Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti.

În perioada 2009-2014, Alex Bogdan a jucat în serialul de parodie Mondenii, unde a intrat în pielea personajelor mondene din România.

Cine a câştigat Masked Singer România, sezonul 1

În sezonul 1 al emisiunii, Masked Singer România, Căpcăunul și Corbul au ajuns în finală datorită voturilor oferite de public și detectivi, însă doar unul dintre ei a ieșit învingător, iar acela a fost Corbul.

Sub costumul Căpcăunului se ascundea simpatica Irina Rimes, în timp ce sub masca costumului întunecat al Corbului, nu era nimeni altul decât Mugur Mihăiescu, cel care a și câștigat marele premiu al sezonului întâi.