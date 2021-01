Ilie Năstase, nici acum nu ți-e frică să o lași singurică? Ioana a iesit la o cafea și-o țigară la drumul mare! Video paparazzi

In articol:

Ioana, partenera de viață a lui Ilie Năstase, a trecut, în ultima perioadă, prin adevărate șocuri, acuzând că ar fi fost agresată de legenda tenisului, cunoscut pentru viața agitată pe care o avea, chiar și pe când era sportiv în activitate.

Doar că, de curând, Ioana a sunat la 112, iar scandalul dintre ea și Ilie Năstase a izbucnit, relația lor fiind considerată de toată lumea ca fiind una sortită pieirii. Doar că, pe cât de vulcanic este Ilie Năstase, pe atât de cuceritor poate fi atunci când este nevoie. Și, cumva, a reușit să o facă pe Ioana Năstase să uite că ar fi fost agresată, să se întoarcă la el și să își reia, împreună, relația.

Ioana Nastase, cafea la drumul mare

Iar paparazzii WOWbiz.ro au fost ”pe fază”, Ioana Năstase fiind surprinsă, de curând, în timp ce se bucura de câteva momente de liniște, ca o adevărată divă, la o cafenea de fițe. Așezată pe terasă, în ciuda frigului pătrunzîtor, dar acoperită cu o blăniță de culoare – cum altfel? – roz, Ioana, partenera de viață a lui Ilie Năstase părea extrem

de ocupată. Nu, nu făcea afaceri, dar era lipită de telefon și prinsă într-o conversație care părea fierbinte, pe telefon. Și, ca o doamnă care se respectă, trăgea cu grație din țigara – de fițe, din aia neagră – și sorbea din cafeaua pe care chelnerul i-o adusese fierbinte, dar care, deja, probabil era la temperatura de îngheț.

Și, să fim sinceri... Ioana Năstase este o apariție, chiar dacă e înfofolitî din cap până în picioare și pe figură poartă ochelari uriași care să îi ascundă – probabil cearcănele pe care le are din cauza problemelor pe care partenerul ei de viață i le face.

Și, deși a trecut de multă vreme de bona celor 40 de ani, Ioana Năstase se poate lăuda că nu își arată vârsta, iar prospețimea pe care o inspiră sugerează că ar avea jumătatea din vârsta din buletin.

Ioana Nastase, lipita de telefon

Ioana și Ilie Năstase, scandal colosal, împăcare discretă

Ioana și Ilie Năstase dau semne că au trecut cu bine peste evenimentul tensionat din data de 8 ianuarie, atunci când o discuție aprinsă între ei s-a soldat cu un apel la 112, urmat de mai multe declarații ”războinice” din ambele părți. "Nu vreau să vorbesc prea multe. Nicodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Totul s-a declanșat într-o fracțiune de secundă. Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare, nu veneam eu acum să vorbesc… Eu voi încerca să fie mai tot timpul cineva în preajma mea în perioada următoare pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Chiar îmi tremură și acum picioarele...",a spus Ioana Năstase, pentru ProSport.

Ilie Năstase vrea un copil, la 74 de ani

Invitat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” fostul mare tenismen Ilie Năstase a dat cărțile pe față și a oferit detalii despre Ioana, susținând că deși este mai tânără cu 30 de ani decât el, este femeia care l-a ajutat să-și găsească liniștea. ”Eu am avut norocul că am dat peste cineva care mă înțelege, cel puțin până acum. M-am calmat, mă simt foarte bine, mă simt liniștit, față de ce mi s-a ăntâmplat cu Brigitte. E singura persoanaă pe care o ascult, și asta pentru că îmi face bine mie. Sigur că ne mai și certăm, dar după câteva ore ne ămpăcăm și mergem mai departe. Ne gândim să facem și acest copil dacă eu sunt în puteri. Dacă nu o să găsim o metodă, pentru că aș dori să am un copil cu Ioana. Chiar vreau să facem asta, pentru că un copil înseamnă familie”,a spus Ilie Năstase în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.