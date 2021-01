Ilie Năstase, prima reacție după ce a fost acuzat că a bătut-o pe soția sa! "Nu îmi aduc aminte..."

Situația dintre Ilie Năstase și soția lui este complicată.

În urmă cu doar o seară, un nou scandal a avut loc în showbiz-ul românesc. De data aceasta, fostul mare sportiv a fost acuzat de agresiune fizică, după ce soția lui ar fi declarat faptul că a fost lovită de către acesta. În urmă cu scurt timp, Ilie Năstase a dat primele declarații despre situația actuală.

Ilie Năstase, detalii despre acuzațiile de agresiune

La câteva ore de la șocantă veste că Ilie Năstase ar fi bătut-o pe soția lui, acesta vine și face declarația momentului. Fostul sportiv nu a dat prea multe detalii despre subiectul actual, ci doar a sugerat tuturor să meargă să vorbească cu Ioana despre agresiune.

"Ce a apărut? Că mi-am bătut soția? Așa spune ea? Nu îmi aduc aminte. Nu a făcut plângere pentru că mă respectă? Dacă așa zice ea, întrebați-o pe ea mai bine…", a declarat Ilie Năstase pentru ProSport .

Ioana Năstase, declarații șocante despre bătaie

Aseară, Ioana Năstase declara faptul că ceea ce a apărut în presă, adică faptul că Ilie a

agresat-o, este total adevărat, dar și faptul că nu vrea să dea mai multe detalii despre subiectul acesta. Femeia mai susține faptul că este fericită că a reușit să scape cu bine din casă.

"E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni.

Ar fi fost urât din partea mea să vorbesc de rău despre el. Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Nicodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era liniște și pace și deodată… Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani și m-am speriat foarte tare.

Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare, nu veneam eu acum să vorbesc… Nu mă așteptam să se afle la presă, dar nici nu pot să nu răspund, că ar fi urât din partea mea. Eu voi încerca să fie mai tot timpul cineva în preajma mea în perioada următoare pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Chiar îmi tremură și acum picioarele…", a spus Ioana Năstase pentru ProSport.