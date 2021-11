Ilie Năstase, primele dezvăluiri despre COVID chiar de pe patul de spital: „Tuse am avut. Nu știu cum m-am infectat”

In articol:

Ilie Năstase traversează o perioadă destul de delicată. După ce a petrecut câteva zile de relaxare în vacanță, în Turcia, fostul mare sportiv a avut ghinionul de a se infecta cu coronavirus.

Acesta și-a dat seama că ceva este în neregulă cu el, după ce a început să aibă o tuse seacă destul de persistentă. Pentru a se asigura, Ilie Năstase a făcut un test COVID. Mare i-a fost mirarea când a văzut că și ieșise pozitiv! În aceste momente fostul tenismen se află internat la Institutul de boli infecțioase „Matei Balș” din Capitală, acolo unde beneficiază de toată atenția cadrelor medicale.

În ce stare se află Ilie Năstase, după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2

Iată că după o perioadă de relaxare la Istambul alături de soția lui, Ioana Năstase, fostul tenismen s-a ales cu infecția cu coronavirus. După ce testul COVID i-a indicat un rezultat pozitiv, acesta nu a mai stat pe gânduri și s-a dus direct la spital. În acest moment, Ilie Năstase este internat la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, iar starea sa de sănătate este una stabilă.

Din fericire, acesta nu a dezvoltat o formă grea de boală, ci din contră, a făcut una dintre cele mai ușoare, astfel că singurul simptom care i-a dat de bănuit și pe care încă îl are este o tuse seacă. Cadrele medicale continuă să-i facă analize și controale și îl supraveghează în permanență. Fostul tenismen este convins că nu ar fi fost la fel de norocos dacă nu ar fi fost și vaccinat anti-COVID.

„Mă simt bine, nu am nicio problemă. Nu știu cum m-am infectat. Acum mă simt bine pentru că am avut medicație și mă simt bine. Nu am avut febră. Tuse, tuse am avut.

Da, sunt vaccinat. Uite că nu te ferește de treaba asta. Probabil că dacă nu eram vaccinat aveam o formă mai gravă. Știu că nu am nimic la plămâni și e în regulă ”, a declarat Ilie Năstase, conform Antena 3.

Ioana Năstase NU este infectată cu coronavirus! Ilie Năstase dezminte informațiile apărute

Mai mult, Ilie Năstase dezminte informați apărută în presă, conform căreia și soția lui, Ioana, s-ar fi infectat cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit declarațiilor făcute de fostul tenismen, partenera lui de viață și-a făcut un test COVID, după ce el a fost diagnosticat și rezultatul este negativ.

„Soția mea și-a făcut testul și nu are COVID”, a mai spus de pe patul de spital Ilie Năstase.