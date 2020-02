Ilie Năstase a fost invitatul lui Marius Tucă la emisiunea sa de la Mediafax și a vorbit, printre altele, și despre copiii săi. Fostul mare tenismen, ajuns la 74 de ani, a vorbit de foarte puține ori despre copiii săi, deși despre femeile din viața lui a făcut-o de numeroase ori.

Întrebat de Marius Tucă ce vârstă au copiii lui, Ilie Năstase a vorbit despre cea mai mare fiică a lui, dar și despre copiii adoptați în SUA.

”Nathalie, cea mai mare, are 45 de ani. E de-o seamă cu soția mea (n.red Ioana Simion). Stă în Montreal, dar se mută în Spania acum cu maică-sa. Apoi, cei doi adoptați din Statele Unite, au 33 și 30 de ani, Nicholas și Charlote”, a povestit Ilie Năstase.

Primul copil al lui Ilie Năstase, Nathalie, s-a născut la Paris în 1975, în timpul mariajului fostului tenismen cu modelul belgian Dominique Grazia. Într-unul dintre rarele interviuri acordate presei, Nathalie a recunoscut că a simţit lipsa tatălui în copilărie. ”Nu prea am trăit împreună cu el, deoarece părinţii mei au divorţat când aveam cinci ani şi, în plus, el juca mult în acea perioadă, aşa că nu prea era pe-acasă. Ne vedeam mai mult în vacanţe, vara şi de Crăciun”, declară Nathalie revistei One. Totuși, în ultimii ani, Nathalie a venit de câteva ori în România, să-și viziteze tatăl. Cei doi au fost și împreună într-o vacanță la munte.

Ceilalți doi copii ai lui Ilie Năstase, adoptați în timpul mariajului său cu fotomodelul Alexandra King, trăiesc în SUA: Nicholas și Charlote.

Ilie Năstase, despre fiicele sale cu Amalia ”Nu au o problemă cu diferența de vârsă dintre mine și ele”

Apoi, fostul tenismen a vorbit despre fetele lui din România, cele două fiice pe care le are cu Amalia Năstase. ”Cea mare are 17 ani, iar cea mică 14 ani. Sunt foarte OK, merg la Școala Americană. Nu au o problema cu diferența de vârstă dintre mine și ele, la americani toată lumea îți vorbește la fel, cu ”you”, așa că ești ”tu” indiferent de vârstă. Nu joacă tenis, nu le-am forțat. La școală fac fotbal american și baschet”, a mai povestit Ilie Năstase.

Ilie Năstase s-a căsătorit pentru a cincea oară în 2019, cu Ioana Simion

Ilie Năstase este căsătorit de anul trecut cu Ioana Simion, însă scurta lor conviețuire nu a fost una fără peripeții. La nici șase luni după căsătorie, cei doi s-au certat rău, iar Ioana a plecat de acasă. Se pare că acum, relația lui ilie Năstase cu Ioana Simion este una ”liniștită”, dar nu se știe pentru cât timp.

În cartea sa autobiografică, Năstase recunoştea că a avut circa 2.500 de femei. Doar pe cinci le-a și luat de soție. ”Până acum”, cum îi place fostului tenismen să spună în glumă sau mai serios, având în vedere că actualul său mariaj ”scârțâie” la nici un an după oficilizare.