Ilie și Ioana Năstase, decizie fără precedent, după ce au renunțat la divorț: "Vrem să ne construim.."

In articol:

După ce s-a tot scris faptul că Ioana și Ilie Năstase ar divorța, se pare că cei doi îndrăgostiți au decis să treacă peste episodul neplăcut și să își mai acorde o șansă. Astfel, pe lângă faptul iubita tenismenului a decis să renunțe la divorț, aceștia sunt pregătiți să facă o investiție de zile mari.

Ioana și Ilie își doresc foarte tare ca în următoarea perioadă să își construiască o vilă la munte, mai exact la Moeciu.

Citeste si: EXCLUSIV! Ilie Năstase a dat racheta pe furtun! Cum își petrece campionul la tenis timpul pe litoral

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

„Mă chinui cu căldura, nu prea îmi place căldura, stau aici la mare, dar din când în când mai mergem și la București, înainte vrem să ne construim și o viluță la munte, la Moieciu mergem acolo să vedem ce putem face acolo”, a dezvăluit Ilie Năstase, la o emisiune.

Ioana și Ilie Năstase s-au împăcat

Ioana și Ilie Năstase[Sursa foto: Facebook]

Au fost implicați într-un scandal de proporții, în urmă cu ceva timp, după ce Ioana declara faptul că a fost agresată de tenismen. Cei doi au decis să divorțeze, însă cum întotdeauna iubirea face minuni, Ilie și iubita lui s-au împăcat.

Citeste si: Ilie Năstase așteaptă cu nerăbdare surpriza pentru ziua lui de la Ioana! „Aștept cadourile de la soție în seara asta.” Care este atmosfera în relație după împăcare

„Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea. Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care să i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a spus Ioana pentru click.ro.