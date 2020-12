Ilie și Ioana Năstase, în carantină de sărbători! Ce s-a întâmplat cu cei doi soți

Ilie și Ioana Năstase formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Dacă de-a lungul anilor dominau petrecerile și evenimentele în perioada sărbătorilor de iarnă, anul acesta, Ilie și Ioana Năstase vor avea parte de un altfel de Crăciun.

Din nefericire, Ilie Năstase și soția sa sunt nevoiți să stea în izolare la domiciliu. Mai exact, cei doi soți vor sta în carantină timp de 14 zile. Recent, soția fostului mare tenismen a fost cu copiii într-o mini vacanță în Turcia. Ioana Năstase a susținut că la momentul plecării, nu știa de noile măsuri care se vor impune cu privire la combaterea pandemiei. Iar la întoarcere, Ioana nu a avut de ales, așa că s-a izolat.

„Chiar este un Crăciun diferit pentru mine în acest an. Sunt în carantină. Am plecat cu copiii 2-3 zile să ne relaxăm și pentru asta uite stau în casă 2 săptămâni. Am fost în Turcia. Nici măcar nu au anunțat, că puteau să anunțe că în 2 zile, 3 zile se va intra în carantină pentru cei care se întorc din Turcia.”, a spus Ioana Năstase.

Ilie Năstase s-a izolat alături de soția sa

Cu toate că Ilie Năstase nu a fost prezent în călătoria din Turcia, fostul tenismen nu și-a lăsat soția singură și a decis să-i țină companie pe tot parcursul carantinei. Ioana Năstase a declarat că la început a fost foarte dificil, atât Ilie Năstase, cât și soția sa sunt două persoane energice și sociabile, iar izolarea la domiciliu a fost greu de suportat.

„Am cam început să mă obișnuiesc. La început era un pic mai greu, acum mai citesc, mai ascult o muzică, mai vorbes cu Ilie. El nu a fost, dar a preferat să stea cu mine să nu mă plictisesc. Ce să facem? Am început să ne acomodăm.”, a mai adăugat Ioana Năstase.

