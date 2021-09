Ilie și Ioana Năstase, prima ceartă de când s-au împăcat! Fostul tenismen și-a ieșit din pepeni: „De asta m-ai adus aici?”

In articol:

Probleme în paradis din nou pentru Ilie și frumoasa lui soție, Ioana Năstase. Se pare că cei doi au avut prima ceartă de când bruneta și-a retras cererea de divorț și i-a mai dat fostului mare tenismen încă o șansă.

Totul s-a întâmplat în timpul primului interviu pe care l-au acordat de la marea împăcare. Ilie Năstase a sărit ca ars atunci a fost întrebat despre divorț și imediat s-a răstit la soția lui, care, însă, din fericire, știe cum să-l potolescă imediat.

Ilie Năstase, supărat foc și pară pe soția lui! Ce i-a reproșat în timpul unui interviu

Ilie Năstase s-a aprins ca o torță atunci când a venit în vorbă motivul divorțului și dezvăluiri despre marea împăcare. Se pare că fostul tenismen vrea să lase totul în trecut și vrea să se axeze mai multe pe prezent și pe viitor, iar orice este legat de divorț este un subiect cam sensibil. Așa se face că fostul sportiv s-a răstit la soția lui, care l-a convins să accepte interviul. Ilie Năstase i-a spus că dacă știa că divorțul va fi subiect de discuție, ar fi rămas acasă.

„De asta m-ai adus aici? Pentru treaba asta? Că nu veneam dacă știam, vorbesc serios. Ce e asta?”, a spus Ilie Năstase, vizibil nervos.

Ei bine, Ioana Năstase și-a păstrat calmul și a încercat să-l liniștească. Mai mult, ea i-a spus că nu este obligat să mai rămână dacă nu vrea aces lucru și că poate, forte bine, să dea și singură declarații.

„Adică? Dacă vrei, te poți ridica și continui eu”, a reacționat soția fostului tenismen.

De ce a renunțat Ioana Năstase la divorț

Sentimentele ei pentru fostul tenismen sunt cât să poate de sincere și puternice. Deși este genul de femeie care atunci când ia o decizie merge cu ea până la capăt, în cazul divorțului a fost nevoie să țină cont de mai mulți factori. Deși a fost foarte supărată pe Ilie Năstase, Ioana nu a putut să treacă cu vederea faptul că fostul sportiv nu are pe nimeni să aibă grijă de el, în afară de ea.

Astfel, ea a decis să-și calce pe suflet și să-i mai acorde o șansă.

„Eu când iau o decizie o iau! Trebuie să recunosc că de această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe. Ilie mă are doar pe mine. Eu sunt cea care are grijă de el, stau cu el, îl duc la medic și am considerat că el chiar are nevoi de mine.(...) Mi-am neglijat nepoțica, mi-am neglijat copilul. Sunt mai mult alături de Ilie pentru că el are nevoie de mine și având și vârsta pe care o are, eu trebuie să fiu în preajma lui tot timpul, așa am considerat eu. Familia mea îl iubește foarte mult și îl respectă foarte mult”, a declarat Ioana Năstase la Teo Show.