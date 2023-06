Ilinca Obădescu, emoționată pentru nuntă! Prezentatoarea de știri spune totul despre bărbatul pe care îl iubește: "Eu cu Mihai am ales să ne petrecem zilele împreună" | EXCLUSIV

In articol:

Frumoasa prezentatoare a Știrilor Kanal D a încheiat anul cu fast și mai ales cu o veste nemaipomenită. Ilinca Obădescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Mihai Gruia (n.r.- fost membru al trupei Akcent).

Cei doi s-au logodit la finele anului care tocmai a trecut, iar Revelionul l-au petrecut la Paris, acolo unde au vizitat orașul iubirii și s-au bucurat de o petrecere pe cinste, cu lume bună, băuturi fine și preparate culinare alese pe sprânceană.

Ilinca Obădescu urmează să se căsătorească

Ilinca Obădescu este mai îndrăgostită ca niciodată. În aproximativ o lună, va avea marele eveniment și anume nunta cu Mihai Gruia. Prezentatoarea de știri ne-a povestit despre relația ei, despre căsătoria care urmează să aibă loc în viața ei, dar și cum o face să se simtă viitorul ei soț.

"Ne simțim foarte bine. Se spune că atunci când îți găsești jumătatea, totul e perfect, sunteți complet. Eu nu prea cred în chestia asta cu jumătatea. Eu cred în doi oameni întregi, care aleg să își petreacă zilele împreună, iar eu cu Mihai am ales să ne petrecem zilele împreună, urmează nunta într-o lună. E foarte frumos ce se întâmplă. Nu am emoții pentru nuntă, pentru că atunci când mă ia el de mână dispar emoțiile. Nu mai am niciun dubiu, nicio emoție, totul e în regulă.", a declarat Ilinca Obădescu.

Limba latină, materia preferată la școală a Ilincăi Obădescu

Ilinca Obădescu a fost îndrăgostită de limba latină la școală. Deși rar auzi acest răspuns, prezentatoarea de știri recunoaște că avea o pasiune mare pentru această materie.

"Când eram la școală, eram cuminte și ascultătoare. La geografie am luat o notă foarte proastă și am învățat atât de bine, încât am luat la BAC peste 9 la geografie. Deci, când luam o notă proastă, învățam și o reparam. Materia mea preferată la școală a fost latina. Mi-a plăcut foarte mult, deși e o limbă moartă, am avut așa o pasiune mare pentru latină.", a mărturisit Ilinca Obădescu, la WOWnews.

