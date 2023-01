Ilinca Vandici a apelat la ajutorul unui psiholog. Care este motivul pentru care vedeta a decis să facă acest pas: ,,Am ascuns toată durerea sub preș”

In articol:

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV. Vedeta este împlinită atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Andrei Neacșu, cu care are un băiețel pe nume Zian.

Însă, nu toată lumea știe că vedeta a apelat la ajutorul unui psiholog pentru a-și rezolva anumite probleme.

Motivul pentru care Ilinca Vandici a ales să meargă la psiholog

Depresia postnatală afectează foarte multe femei imediat după ce acestea au născut. Această perioadă este una foarte dificilă pentru proaspetele mămici și trebuie să înțeleagă, dar și să accepte anumite lucruri. Prin această etapă a trecut și Ilinca Vandici la scurt timp după nașterea celui mic. Vedeta a mărturisit că momentul care a determinat-o să meargă la un psiholog a fost în pandemie, mai exact în starea de urgență.

,,Depresia postnatală, însă nici măcar acela nu a fost momentul, pentru că eu m-am reîntors la muncă și cumva am ascuns toată durerea sub preș, pentru că nu am știut despre ce e vorba, efectiv nu am știut. Ulterior mi-au venit informații de la omeni din jurul meu, de la femei din jurul meu, care mi-au explicat un pic despre ce e vorba, iar în pandemie, exact în starea de urgență, când am fost blocați în casă, atunci cumva au revenit sentimentele pe care le-am simțit în depresia postnatală. Erau foarte multe acolo, acela a fost momentul în care am zis «Bun, nu mai vreau să mai ascund nimic, nu mai vreau să dau la o parte nimic, vreau să le iau pe toate să le văd, să le înțeleg, jucăm cu cărțile pe masă și vedem unde ne duce». Și uite că sunt bine”, a declarat prezentatoarea TV, potrivit Playtech.

Ilinca Vandici a angajat o bonă filipineză

Încă de când era însărcinată cu fiul ei, Ilinca Vandici a beneficiat de toată atenția și de tot sprijinul mamei sale. Dacă până acum prezentatoarea TV o avea alături pe mama sa, acum a venit rândul Nataliei, sora mai mare a vedetei, să beneficieze de ajutorul figurii materne. Astfel, cum mama ei a plecat pentru a avea grijă de celălalt nepoțel, bruneta a trebuit să găsească pe cineva în grija căruia să îl lase pe Zian atunci când ea sau soțul ei nu sunt acasă. Prin urmare, o bonă filipineză a fost singura soluție salvatoare.

„Între timp ne-am luat o bonă, pentru că mama în acest moment o ajută pe sora mea, copilul ei fiind mai mic. Atunci am avut nevoie de un pic de ajutor, strict pentru momentele în care nici eu, nici Andrei nu suntem acasă pentru că avem alte îndatoriri”, a declarat vedeta, potrivit Ego.