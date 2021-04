Ilinca Vandici a dat cărțile pe față! Cum a aflat că Ciprian Marica o înșela?! „Din întâmplare, mă uitam pe Facebook...”

In articol:

Ilinca Vandici și Ciprian Marica au fost protagoniștii unei povești de dragoste în urmă cu foarte mulți ani.

Relația lor nu a rezistat, iar acum prezentatoarea TV a făcut declarații la cald despre motivul care a dus la ruptura definitivă dintre ei.

Se pare că fostul fotbalist, actual patron al echipei Farul Constanța din Liga a 2-a, nu a putut să-i fie fidel șatenei și i-ar fi călcat strâmb, iar relația lor s-a încheiat atunci când aceasta a aflat despre aventurile sale. Cei doi aveau la acea vreme planuri mari pentru viitor. Formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea mondenă și toată lumea îi vedea și în fața altarului. Viața a avut alte planuri pentru ei. Prezentatoarea TV a dezvăluit că de fiecare dată când o înșela se întâmpla cumva și afla.

Ilinca Vandici, despre infidelitățile lui Ciprian Marica de pe vremea când formau un cuplu

Se pare că deși pozau la acea vreme într-un cuplu perfect, în spatele ușilor închise nu era chiar așa.

Unicul motiv al neînțelegerilor erau infidelitățile lui Ciprian Marica. Ilinca Vandici a dezvăluit cum îl prindea pe fostul fotbalist cu minciuna!

„Nu știu să-ți spun cum, dar aflam! Venea o prietenă care-mi spunea că are o prietenă care-i spune că e plecat…acolo. Aflam, pur și simplu (...) Din întâmplare, mă uitam pe Facebook la nu știu cine și o vedeam pe nu știu care în poză la terasă, recunoșteam terasa (...) Iarăși vin și îți spun: Crezi în destin? Crezi în soartă? Crezi în karma? Aflam! Nu știu să-ți spun cum, dar aflam”, a explicat Ilinca Vandici într-un podcast.

Ilinca Vandici: „A m fost şi minţită, pe lângă faptul c-am fost înşelată”

Prezentatoarea TV a mai dezvăluit că erau momente în care îl confrunta pe acesta. Ciprian Marica le-ar fi scris mesaje de amor mai multor femei cunoscute din showbiz, însă, deși aceasta avea dovezile, el nu voia să recunoască nimic.

„Am încercat să port o discuţie civilizată, fără crize şi isterii, plecând de la întrebarea: „De ce ai făcut asta?”. M-am ferit să par o nebună, aşa cum bărbaţii au foarte uşor tendinţa să ne considere în asemenea momente, poate pentru a-şi masca vina. M-am simţit dezamăgită, fiindcă mi s-a răspuns prin negaţii, deci am fost şi minţită, pe lângă faptul c-am fost înşelată.

Ilinca Vandici, despre prima întâlnire cu tatăl copilului ei, Andrei Neacșu

Ilinca Vandici a avut putere să mai dea iubirii o șansă chiar și după cât a suferit din dragoste. Este de circa cinci ani cu tatăl copilului ei, iar lucrurile par să meargă numai lapte și miere între ei.

"Hahahah… Inedită… Am ieșit la masă, la prânz, iar din vorbă în vorbă am ajuns la subiectul credință, biserici, mănăstiri etc… Am constatat că ne plăcea amândurora aceeași mănăstire, ne-am urcat în mașină, am mers acolo, loc unde Andrei mi-a spus că eu voi fi soția lui și mama copilului lui. Nu mai eram în perioada în care aveam așteptări din partea bărbaților, iar relația cu Andrei a pornit frumos, fără așteptări, fără a programa cumva niște lucruri.

Mi-am zis că văd unde o duce și ce o vrea Dumnezeu, și probabil tocmai relaxarea aceasta a mea a și dus la această întâmplare. Uite, că, până la urmă a făcut mai multe decât a spus", a declarat Ilinca Vandici, potrivit VIVA.