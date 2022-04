Ilinca Vandici, dezvăluiri despre viața de familie: "Am foarte mare încredere în soțul meu și el foarte mare încredere în mine"

In articol:

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu și-au unite destinele în fața lui Dumnezeu în 2016, iar din rodul iubirii lor a rezultat Zian, fiul celor doi care este și centrul universului lor.

Vedeta de televiziune se laudă că are relația la care a visat dintotdeauna și că soțul ei este bărbatul perfect pentru ea. Totuși, există 2 scenarii în care Ilinca Vandici spune că încheia mariajul fără să stea prea mult la discuții.

Ce ar putea pune capăt căsniciei dintre Ilinca Vandici și Andrei Neacșu?

Prezentatoarea TV a fost invitată la „Detectorul de minciuni, emisiunea online a Oanei Radu și a lui Octav Guran, de pe canalul de Youtube theXclusive, acolo unde a dat detalii picante din spatele ușilor închise. Artista a vrut să afle cât mai multe lucruri din interiorul mariajului invitatei sale, astfel că și întrebările au fost pe măsură.

„Exista ceva ce ar putea sa opreasca casnicia voastră?”, a întrebat Oana Radu.

Ei bine, fără ocolișuri, Ilinca Vandici a răspuns sincer și a dezvăluit care sunt cele două scenarii în care ar pune punct relației fără regrete.

„Violența m-ar face să pun capăt, repet nu este cazul meu. Doamne ferește, nu aș accepta așa ceva niciodată. Nu cred că e bine să stai într-o relație toxică de genul acesta. În al doilea rând, respectul. Dacă aș simți că nu mai sunt respectată, iar asta înseamnă multe”, a fost răspunsul sincer al Ilincăi Vandici.

Motivul pentru care Ilinca Vandici refuză să verifice telefonul soțului: "Când cauți ceva mereu vei găsi ceva"

Vedeta de televiziune a mai dezvăluit în cadrul interviului că nu obișnuiește să scormonească prin telefonul partenerului ei de viață, căci relația lor este bazată pe încredere, dar și pe sentimente sincere și puternice. Totuși, Ilinca Vandici nu s-a ferit să recunoască că a umblat prin telefonul foștilor iubiți care, însă, îi dădeau de înțeles că ar putea juca la două capete.

„Nu, nu verific. Într-o relație anterioară am verificat. Merg pe premisa: „Dacă o să cauți, vei găsi”. Cauți ceva, e imposibil să nu găsești un live sau ceva. Nu mă refer la chestii nasoale, ma refer la orice chichiță. Am foarte mare încredere în el și el foarte mare încredere în mine. Niciodată nu mi-a înșelat încrederea și atunci nu simt nevoia. Nu a stat niciodată cu mine cu telefonul întors. Îi știu parola de la telefon, dar nu simt nevoia să verific. Plus că asta asta ar însemna o totala lipsă de încredere față de mine, de relația noastră și nu în ultimul rând față de el. Lucru care nu există în relația noastră.

A existat în trecut, pentru că am trecut prin multe, ca oricine, de altfel și atunci mi se dădeau motive de a căuta și căutam, dar erau motivele vizibile. El e super transparent, îmi răspunde de fiecare dată la telefon, știu unde e. Nu a existat vreodată să zică că e undeva și, de fapt, să fie altundeva”, a dezvăluit prezentatoarea TV la „Detectorul de minciuni”.