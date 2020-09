Ilinca Vandici

Perioada de pandemie a avut o influență negativă asupra Ilincăi Vandici. Prezentatoarea Bravo! Ai stil a povestit că această perioadă a lăsat-o cu urme de anxietate și depresie, astfel că a ales să urmeze ședințe de psihoterapie.

Ilinca Vandici a comparat stările resimțite cu care s-a confruntat cu cele ale depresiei postnatale!

„Am ieșit din perioada pandemiei cu ședințe la terapeut. Șoc și groază. Nu e un lucru puțin pentru că tind să cred că societatea în care trăim și mai ales generația noastră are un nevoie de un pic de ajutor, are nevoie de un șut în fund, ca să se trezească un pic la realitate și să-și dea seama de lucrurile care se întâmplă fără a cădea în diverse pase mai proaste, stări mai dubioase, fără chef”, a povestit Ilinca Vandici, pentru Libertatea.

ilinca Vandici a continuat, explicând ce a înțeles cu ajutorul terapiei: przentatoarea a învățat să se bucure din nou de familie, de prieteni, de viața pe care o are dar mai ales, a învățat că atunci când se confruntă cu stări negative nu trebuie să le acorde prea mare atenție, pentru că este firesc să existe.

„Am făcut o greșeală în momentul în care m-am confruntat cu depresia postnatală. Nu am vrut, nu am simțit sau poate nu am crezut că e cazul să apelez la un specialist și am considerat că sunt suficient de puternică să diluez treaba asta de una singură. Lucru care nu mi-a fost favorabil pe termen lung. Iar lunile acestea de pandemie în care am stat acasă, nu am făcut nimic, nu am putut să muncesc, să mă întâlnesc cu prietenii mei, m-au readus cumva în aceeași stare pe care o aveam atunci.

Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă pentru că nu mă mai simțeam eu așa cum trebuia. Am luat decizia să vorbesc cu cineva despre asta, dacă am înnebunit sau chiar mi se întâmplă niște lucruri. Ei bine, sunt reale, se întâmplă și tocmai de asta o dată pe săptămână stau de vorbă cu un psihoterapeut. Mă ajută să conștientizez ce viață frumoasă am, ce familie frumoasă am și că dacă am stări mai puțin plăcute e firesc să le am, doar că nu trebuie să le dau foarte mare atenție”, ne-a mai povestit prezentatoarea de la „Bravo, ai stil”.

Chiar Andrei Neacșu, soțul Ilincăi Vandici a fost cel care i-a sugerat prezentatoarei să apeleze la ajutor de specialitate.

„Andrei a văzut că m-am schimbat. Încă din perioada pandemiei, după vreo lună, două, avea momente în care mă întreba ce e cu mine, de ce sunt tristă, dacă s-a întâmplat ceva, să vorbesc cu el.

El a fost primul care mi-a atras atenția, pentru că eu nu-mi dădeam seama că se întâmplă ceva cu mine. Nu știu să-ți spun cum și-a dat seama, dar uite ce important e omul de lângă tine. Ulterior, mi-am dat seama că dacă el a sesizat ceva, înseamnă că, da, ceva nu este în regulă. Așa am prins curaj și am căutat ajutor”, a continuat frumosa Ilinca Vandici.