A plouat cu vedete de top în această dimineață în comuna Tunari, Ilfov. Ilinca Vandici, Adrian Mutu, Matteo și Bella Santiago și-au început sâmbăta în aer liber, plantând copaci.

Ilinca Vandici, prezentatoarea “Bravo, ai stil!”, alături de soțul ei, afaceristul Andrei Neacșu și de fiul lor, Zian, au renunțat la confortul unei sâmbete liniștite, de dragul unei acțiuni în aer liber de revigorare a spațiului verde.

Pe ideea: “depinde doar de noi să respirăm aer curat”, primăria din Tunari și-a invitat locuitorii să iasă la plantat copăcei pe un teren din centrul localității care va fi transformat, în curând, într-un nou spațiu verde destinat agrementului.

Nu mică le-a fost surprinderea locuitorilor veniți la plantat copăcei, când au descoperit că “dau la sapă” alături de Ilinca Vandici, cântăreața Bella Santiago - câștigătoarea unui show tv de talente, celebrul artist Matteo și, nu în ultimul rând, de “Briliantul” Adi Mutu.

Ilinca Vandici, replica șoc primită de la tata-socru: “În viață trebuie să plantezi un pom, să faci o casă și... 5-6 copii”

În timp de planta de zor copăcei, cea mai stilată vedetă din România s-a trezit, alături, cu tata-socru. “Ilinca, știi cum se spune: în viață trebuie să plantezi un pom, să faci o casă și... 5-6 copii”, a glumit Alexandru Neacșu, primarul comunei Tunari și socrul Ilincăi Vandici cu prezentatoarea Kanal D, care și-a cam înghițit limba când a aflat cam câți moștenitori se așteaptă de la ea.

“Îmi place foarte mult în Tunari pentru că este liniște și aer curat. În plus, ajung imediat cu mașina în centrul Capitalei. Nu m-aș muta pentru nimic în București. Aici mi-e cel mai bine” , ne-a declarat Bella Santiago, în timp ce uda, mândră, copăceii pe care tocmai îi plantase alături de fiul și de soțul ei.

“Briliantul” Adrian Mutu a venit alături de Tiago, fiul său cel mic, în vârstă de 3 anișori

“Briliantul” Adrian Mutu a venit și el să planteze un pom în Tunari alături de cel mai mic moștenitor al său, Tiago, în vârstă de 3 anișori, rodul iubirii dintre celebrul fotbalist și frumoasa Sandra. Extrem de zâmbitor, fostul mare jucător a făcut poze cu fanii și i-a cerut edilului imediat o lopată și un copăcel ca să îl planteze și să îi arate fiului său ce tătic priceput are. Adi Mutu locuiește și el în vecinătate, el alegând să se îndepărteze puțin cu reședința de aglomerația Bucureștiului.

Acțiunea care a adunat atâtea vedete a fost organizată de primăria comunei Tunari, care intenționează să extindă spațiile verzi din localitate, în condițiile în care tot mai mulți bucureșteni aleg să migreze din aglomerata Capitală spre această zonă liniștită din județul Ilfov.

Ilinca Vandici a izbucnit în plâns pe YouTube! Mărturisiri dureroase după ani de tăcere: „Au fost opt ore al dracului de grele. Am rămas cu traume”

Așa cum a promis, Ilinca Vandici a publicat primul video pe pagina ei de YouTube. Vedeta a vorbit despre depresia postnatală.

Ilinca Vandici și-a lansat canalul de YouTube. Frumoasa perzentatoare de televiziune și-a propus să arate oamenilor omul din spatele carierei strălucite și faptul că, în ciuda aparențelor, s-a confruntat cu probleme pe care multe femei le au și despre care nu se vorbește foarte des.

Ilinca Vandici a recunosct că s-a luptat cu depresia postnatală după ce l-a adus pe lume pe fiul ei, Zian.

„În prima seară când am venit acasă cu Zian de la spital, copilul meu a plâns opt ore… Și îmi aduc aminte și acum de asta, pentru că au fost opt ore al dracului de grele. Cumva simțisem înainte… atacurile de panică din spital, însă, v-am zis, o să vorbesc într-un episod ulterior despre asta. Și cred că cel mai tare m-a durut… momentul în care am conștientizat că eu, ca mamă, nu pot să fac nimic pentru copilul meu… ca el să se liniștească. Am încercat, evident, toate soluțiile, după opt ore, în sfârșit, s-a potolit. Însă, ce am simțit eu în acele opt ore este foarte greu de exprimat în cuvinte. E frustrant pentru o mamă să nu reușească să își liniștească copilul.

Știu că tot ceea ce tu simți îi transmiți copilului, știu că în momentul în care eu reușeam să mă liniștesc, trebuia să reușească și el să se liniștească… știu că singurul lucru pe care trebuia să îl fac era: să-l țin în brațe și să respirăm amândoi. Dar în acel moment n- am fost capabilă de asta, am uitat tot ce am citit, am uitat tot ce am învățat, am uitat tot ce am prins din zbor de la specialiști pe toată durata sarcinii… și asta s-a întâmplat! Cred că noaptea aceea a fost noaptea în care am simțit concret cum s-a instalat depresia postnatală. Îmi era frică, îmi era teamă, eram obosită, pentru că nu dormisem și știm cu toți că oboseala, în condiții de stres, este cel mai mare dușman al unui om. Eram stresată, aveam atacuri de panică, nu puteam să respir, nu reușeam să respir, iar toate astea i le transmiteam copilului meu.

Ilinca Vandici:

Vârsta: 33 de ani

Data nasterii: 17 iunie 1986

Stare civilă: căsătorită

Soț: AndreI Neacșu

copii: Zian Ioan

Studii: superioare

Profesie: actriță, prezentator tv

În fiecare seară… după apusul soarelui, câteva ore… copilul meu plângea încontinuu. Iar momentul în care el plângea era… cumplit! Inclusiv acum am rămas cu… hai să le numim traume. Hai să lăsăm măștile deoparte și hai să spunem adevărul pe față. Nu pot să îmi aud copilul că plânge. Tocmai de aceea petrec foarte mult timp cu el, tocmai de aceea ne jucăm extrem de mult și încerc să găsesc tot felul de variante astfel încât el să zâmbească în permanență și să fie fericit, pentru că nu pot să-l aud că plânge. E clar că nu am trecut peste asta total, însă am reușit să depășesc episodul respectiv. E clar că undeva, în subconștient, încă mai sunt lucruri care mă afectează și probabil că acum este și momentul în care, spunând lucrurilor pe nume, reușesc să descarc… și poate că da, și un ajutor de specialitate mi-ar fi de mare folos. (…)”, a povestit frumoasa în primul episod de vlog postat pe canalul ei de YouTube.

Ilinca Vandici vorbește deschis pe YouTube

„Un nou capitol al vieții mele se deschide o dată cu exercițiul pe care l-am început pe canalul meu de YouTube. Subiecte uimitoare, mărturii șocante, secrete din spatele imaginii construite până acum vor fi dezvăluite celor care vor avea curiozitatea de a pătrunde în micul meu univers. Momentul pe care l-am ales pentru a deschide această ușă nu este unul întâmplător, acum am ajuns în punctul în care sunt suficient de puternică pentru a-mi înfrunta demonii trecutului și pentru a împărtăsi lecțiile pe care le-am învătat din întâlnirile cu ei. Am speranța că tot conținutul acestui canal de comunicare va ajuta, va motiva, va determina oameni să devină mai puternici, să ia decizii importante și să-și trăiască viață la adevăratul ei potențial!”, a declarat frumoasa Ilinca Vandici.