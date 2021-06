Ilinca Vandici, de urgență la spital! Ce s-a întâmplat cu vedeta

Ilinca Vandici a ajuns la spital [Sursa foto: Captura Video] 10:36, iun 14, 2021 Autor: Clara Ionescu

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute și apeciate vedete din România. Prezentatoarea „Bravo, ai stil!” apare mereu în mediul online cu un zâmbet pe buze și își binedispune urmăritorii. Noaptea trecută, vedeta a postat un videoclip cu care și-a alertat fanii. La secțiunea de stories de pe Instagram, Ilinca Vandici a postat un clip, în care se poate observa că se află pe un pat de spital.

Celebra prezentatoare tv nu a oferit detalii în legătură cu starea ei de sănătate sau de ce a ajuns pe mâinile medicului. „Night Fun...” (n. red. Distracție de noapte), a scris vedeta Kanal D, în dreptul videoclipului. Din imagini se poate observa cum îndrăgita vedetă are o branulă instalată pe mână. În ciuda situației în care se află, ea a vrut să îi țină la curent pe oamenii care o urmăresc zilnic.

Ulterior, vedeta de la Kanal D a făcut primele declarații despre starea ei de sănătate și motivul pentru care a ajuns la spital. „Sunt bine, mulțumesc foarte mult! Am o criză de stomac, încă nu știu de la ce este. Medicii îmi fac investigații. N-am descoperit încă ce este, iar acum sunt acasă!", a declarat Ilinca Vandici, pentru Redactia.ro.

Cum s-a filmat Ilinca Vandici pe patul de spital [Sursa foto: Captura Video]

Ilinca Vandici, dezvăluiri despre cel de-al doilea copil

Ilinca Vandi ci a devenit pentru prima dată mămică pe 23 iulie 2017. Vedeta este întrebată tot mai des când va decide să aducă pe lume un frate sau o soră pentru micuțul Zian. Ea a mărturisit că a trecut printr-o depresie postnatală după prima naștere, lucru care i-a generat o frică.

„Îmi e teamă să mă duc, din nou, acolo. Îmi e teamă de stările acelea, de sentimentele acelea, dar lucrez cu un terapeut, pentru că îmi dau seama că nu e în regulă. Depresia postnatală are legătură foarte mult cu modificările hormonale din corpul mamei. Eu am avut semne în ultima lună de sarcină, eram foarte obosită, nu doream să văd pe nimeni, nu doream să vorbesc. După naştere, nu conştientizezi neapărat responsabilitatea care te apasă şi nu ştii să o gestionezi. Fiinţa care a venit în viaţa ta are nevoie în permanenţă de tine şi apar tot felul de necunoscute”, a declarat Ilinca Vandici.