Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii Bravo, ai Stil! Celebrities!, a suferit de o depresie postnatală, la scurt timp după ce l-a adus pe lume pe Zian. În ultima perioadă, vedeta s-a tot gândit la un frățior sau o surioară pentru băiețelul ei, însă motivul principal pentru care se teme să rămână însărcinată este cel legat de depresie.

Ilinca Vandici, detalii despre cel de-al doilea copil

Cunoscuta vedetă de televiziune a adus pe lume primul copil în data de 23 iulie 2017, însă după un eveniment atât de important, Ilinca s-a confruntat cu o depresie postnatală. Cu toate că familia i-a fost alături în toată această perioadă, prezentatoarea a trebuit să apeleze la un specialist, pentru a trece cu bine peste această situație.

”Îmi e teamă să mă duc, din nou, acolo. Îmi e teamă de stările acelea, de sentimentele acelea, dar lucrez cu un terapeut, pentru că îmi dau seama că nu e în regulă. Depresia postnatală are legătură foarte mult cu modificările hormonale din corpul mamei. Eu am avut semne în ultima lună de sarcină, eram foarte obosită, nu doream să văd pe nimeni, nu doream să vorbesc. După naştere, nu conştientizezi neapărat responsabilitatea care te apasă şi nu ştii să o gestionezi. Fiinţa care a venit în viaţa ta are nevoie în permanenţă de tine şi apar tot felul de necunoscute”, a declarat Ilinca Vandici.

Totodată, Ilinca mai declară faptul că la momentul actual nu a depășit sută la sută perioada dificilă, dar cu răbdare, totul se va concretiza în scurt timp.

”N-aş putea spune că l-am depăşit de tot, lucrez la asta cu un terapeut. Cu siguranţă îl voi depăşi. Cumva, toată viaţa, toată energia şi toată iubirea maternă se duc înspre Zian. El e centrul universului şi mi se pare dificil să echilibrez situaţia şi să ofer şi altcuiva aceleaşi sentimente. Îl mai am şi pe Andrei şi nu vreau să neglijez pe nimeni. Încă nu ştiu cum aş putea face, îmi e teamă de treaba asta”, a mai spus vedeta.