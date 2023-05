Ilinca Vandici, dezvăluiri din culise! Ce face în cabina de la "Bravo, ai stil", înainte de fiecare emisiune: "Nu stau mai mult de 2-3 minute" | EXCLUSIV

In articol:

Ilinca Vandici a început în forță Sezonul 8 de "Bravo, ai stil" și a revenit în cabina ei, locul unde își trage sufletul în timpul pauzelor de filmare și unde își încarcă bateriile înainte de emisiuni.

Frumoasa prezentatoare are și un obicei pe care îl pune în aplicare înainte de fiecare emisiune.

Ilinva Vandici a primit echipa WOWnews în cabina sa, acolo unde a venit cu detalii din culise. Îndrăgita prezentatoare a vorbit despre cum își petrece timpul liber, despre tot ceea ce alege să facă în pauzele de filmare, dar și despre visele vestimentare clasice, pe care le consideră o investiție de suflet.

Ilinca Vandici, dezvăluiri din culise în cabina de la "Bravo, ai stil"

Ilinca Vandici s-a implicat personal în amenajarea cabinei sale, fiind locul în care își petrece o bună parte a timpului. Îndrăgita prezentatoare de la Kanal D2 și-a dorit să valorifice fiecare spațiu pe care îl are, tocmai pentru a-și putea crea locul perfect de relaxare.

"Este locul meu, spațiul meu în care mă retrag un pic, îmi încarc bateriile. Aici mănânc, aici fac story-uri, aici fac fiting. Practic este o mică garsonieră(...) am și o cabină de duș și o chiuvetă, adică o mică garsonieră în care mă simt bine pentru că este energia mea aici, am fost atentă cu modalitatea în care am aranjat spațiul, tocmai pentru a reuși să mă folosesc de fiecare colțișor în parte și pentru a-mi crea un cadru perfect de relaxare, de tihnă.

Îmi place întotdeauna să intru cu foarte multă energie în emisiune și atunci am nevoie de un pic de timp, de loc, de cadrul potrivit", a mărturisit Ilinca Vandici, la "Bravo, ai stil! Backstage".

Ilinca Vandici, în cabina de la Bravo, ai stil!

Cum își încarcă Ilinca Vandici bateriile și ce face înainte de filmări

Vedeta are câteva trucuri clare și toate acestea o ajută să își încarce bateriile și să se pregătească pentru filmări. Ilinca Vandici vorbește cu fiul său, meditează și nu uită niciodată de rugăciune înainte să meargă în platoul "Bravo, ai stil".

"Vorbesc cu Zian, dacă este după – amiază și a ieși de la grădiniță. Mai semi-meditez, îmi spun întotdeauna rugăciunile înainte de emisiune sau efectiv stau relaxată, fără să vorbesc cu nimeni, fără să mă deranjeze nimeni, dar nu mai mult de două trei minute pentru că este imposibil", a mai povestit ea, la WOWnews.

Ilinca Vandici

Cum își petrece Ilinca Vandici timpul liber

De luni până vineri, Ilinca Vandici vine în fața telespectatorilor cu câte o ediție "Bravo, ai stil" fabuloasă. În timpul liber, vedeta stă cât de mult poate cu fiul său, nu uită nici de podcast și merge în mod regulat la sală.

"Nu-mi ajunge timpul meu liber. Îl drămuiesc, îl împart și îl organizez extrem de bine, pentru că exact așa cum este în relația cu banii și în relația cu timpul trebuie să existe o anumită energie și un anumit respect pentru timpul pe care îl avem și pentru fiecare zi pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pentru a fi trăită exact așa cum ne dorim noi pentru că fiecare zi din viața noastră noi o facem să fie așa cum este la finalul zilei, prin toate lucrurile pe care le întreprindem în ziua respectivă.

Am o relație deosebită cu timpul, sunt o tipă foarte organizată, meticuloasă pentru că altfel nu aș reuși să fac tot ceea ce fac. Las copilul la grădiniță, merg la sală, mai rezolv lucruri pe care le mai am de rezolvat pe parte de management și așa mai departe, filmez podcasturi, mai am diverse întâlniri în zona de online și asta se întâmplă undeva până în jurul orei patru, pentru că apoi merg să îl iau pe Zian de la grădiniță și ne petrecem timpul împreună", a mai povestit Ilinca Vandici.

