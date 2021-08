Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile despre copilărie: "Părinții nu au fost alături de mine, nu am avut parte de timpul lor, de ei"

Ilinca Vandici [Sursa foto: Instagram] 11:05, aug 3, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Vedeta a mărturisit că nu a simțit susținere din partea mamei și a tatălui ei. Ilinca Vandici apare des în mediul online și pare că are o viață perfectă, însă puțini știu că prezentatoarea tv a trecut printr-o perioadă dificilă în copilărie, când nu se simțea susținută de părinți.

Citeste si: Ilinca Vandici neagă zvonurile legate de divorț: „Relația cu Andrei este foarte frumoasă și foarte liniștită”

"Mie părinții niciodată în viață nu mi-au spus: «Bravo, fata mea, sunt mândru/mândră de tine!»"

Vedeta de televiziune a povestit, în cadrul emisiunii "În oglindă", moderată de Mihai Ghiță, că s-a luptat toată copilăria pentru a ajunge undeva și a-și atinge țelurile, însă niciodată nu a fost felicitată de părinți. Ilinca Vandici a declarat că, deși din punct de vedere material mama și tatăl făceau totul pentru a le oferi ceea ce aveau nevoie ea și sora ei, când a fost vorba de susținere morală, le-a simțit lipsa cu desăvârșire.

Mai mult, se pare că prezentatoarea de la "Bravo, ai stil!" era întotdeauna mâhnită din cauza faptului că părinții nu o apreciau la adevărata valoare, ci dimpotrivă, aveau mereu nemulțumiri: "Părinții nu au fost alături de mine, nu am avut parte de timpul lor, de ei. Mie părinții niciodată în viață nu mi-au spus: «Bravo, fata mea, sunt mândru/mândră de tine!». Întotdeauna era ceva de comentat acolo, era ceva de imputat, ceva de arătat cu degetul, dar niciodată nu erau văzute lucrurile bune, niciodată.", a povestit Ilinca Vandici, pentru sursa citată.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Ilinca a fost puternic marcată și de faptul că toată copilăria a încercat să concureze cu sora ei mai mare, Natalia. Vedeta a menționat că mereu încerca să o depășească pe aceasta pe toate planurile și chiar a urmat și același liceu, din dorința de a deveni mai bună ca ea: "Eu toată copilăria am fost într-un concurs cu sora mea, să fiu mai bună. Natalia stă aproape de mine, ne vedem aproape în fiecare zi. Facem tot felul de lucruri împreună și, în general, o sfătuiesc cu tot ceea ce înseamnă creșterea copilului. Am stat în umbra ei toată copilăria. Toată copilăria am vrut să fiu ea, ca ea. Am fost la aceeași învățătoare, am urmat același liceu pedagogic, părinții mei au fost foarte creativi.", a mai spus Ilinca Vandici, pentru aceeași sursă.

Ilinca Vandici și sora ei, Natalia[Sursa foto: Captură YouTube]

Ilinca Vandici, despre momentul în care și-a pierdut tatăl

Celebra prezentatoare tv a trecut prin clipe teribile atunci când, la o vârstă frageda, și-a pierdut tatăl din cauza unei boli incurabile. Frumoasa șatenă a dezvăluit că a fost cel mai greu moment din viața ei și a fost prima oară când s-a simțit cu adevărat singură și fără ajutor: "În momentul în care l-am pierdut pe tata, în clipa aia am realizat că gata, sunt singură. (…) Cumva, chiar dacă nu am primit bravo-ul de care am povestit, sunt sigură a fost mândru de mine.", a declarat vedeta tv.

Citeste si: Cum a decurs prima întâlnire a Ilincăi Vandici cu Andrei Neacșu! Prezentatoarea de televiziune vorbește deschis despre relația ei

De asemenea, Ilinca Vandici a mărturisit că a avut multe de învățat de la cel care a crescut-o, căci era un adevărat stâlp al familiei, care știa să o asculte și să îi ofere sfaturi atunci când avea nevoie: "Tata era un om exemplu din toate punctele de vedere. Un om puternic, un om frumos, un om cu substanță, un om care găsea rezolvare pentru orice, un stâlp al familiei. Un bun sfătuitor, un bun ascultător.", a încheiat Ilinca, pentru emisiunea amintită.