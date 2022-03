Ilinca Vandici, imagini provocatoare pe plaja din Maldive! Cât de bine arată prezentatoarea TV în costum de baie

In articol:

Ilinca Vandici se numără printre cele mai sexy vedete de la noi din țară. Are un trup impecabil chiar și după o naștere și se mândrește cu un tonus pe care multe tinere și l-ar dori. Depune eforturi considerabile în sala de fitness pentru a-și menține corpul, iar rezultatele se văd din plin.

În aceste momente, Ilinca Vadici se bucură de o vacanță de vis în Maldive, unul dintre locurile de vacanță preferate ale vedetelor din ultima vreme. Prezentatoarea TV nu a uitat de fanii ei din mediul online, chiar dacă este la mare depărtare de casă, așa că i-a surprins pe aceștia cu câteva imagini în costum de baie.

Cuvintele sunt de prisos, pentru că imaginile vorbesc de la sine. Fanii nu s-au putut abține și au complimentat-o pe Ilinca Vandici pentru felul în care arată. Bustul generos, abdomenul cu pătrățele și picioarele bine tonifiate au făcut furori pe Instagram, vedeta strângând zeci de mii de like-uri.

Cu zâmbetul până la urechi, Ilinca Vandici și-a lăsat trupul mângâiat de razele soarelui și se pare că acestă vacanță este fix pe placul ei.

Alături de fotografiile amețitoare, Ilinca Vandici a lăsat și un mesaj profund în dreptul lor, semn că se simte extrem de fericită și împlinită din toate punctele de vedere.

„Cand aveam 5 ani, mama mi-a spus ca fericirea este cheia vietii. Cand am mers la la scoala, mi s-a cerut sa scriu ce vreau sa fiu cand voi creste mare. Am scris ca vreau sa fiu fericit. Ei mi-au spus ca nu am inteles sarcina, eu le-am spus ca ei nu au inteles viata.” (John Lennon)🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Să vă gândiți la asta și să aveți o zi frumoasă! Eu va trimit un zâmbet și o raza de soare! ❤️❤️❤️, a scris Ilinca Vandici în descrierea fotografiilor din Maldive.

Ilinca Vandici [Sursa foto: Instagram]

Care este cea mai mare frică a Ilincăi Vandici

Invitată în cadrul unui podcast, Ilinca Vandici a abordat mai multe subiecte, printre care și cel al fricilor. Întrebată despre ca mai mare frică a ei, prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” a mărturisit că gândul la moarte o îngrozește cel mai tare.

„Moartea este singurul lucru de care îmi e frică în viața asta. Cred că asta este singura mea frică, dar care mă privește și pe mine și pe copilul meu și pe soțul meu.

Ăsta e tot Universul meu! Orice s-ar întâmpla, de s-ar prăbuși tot, eu știu că am acest micro-Univers al meu, unde găsesc tot ce am nevoie nu doar să supraviețuiesc, să pot să fiu fericită.

Dacă ceva se întâmplă cu acest Univers al meu, sau cu unul dintre cei trei, asta mă sperie cel mai tare”, a mărturisit Ilinca Vandici în podcastul lui Damian Drăghici.