Ilinca Vandici împlinește astăzi 35 de ani! Ce urare a primit din partea soțului?

Azi este ziua Ilincăi Vandici! Împlinește 35 de ani. [Sursa foto: Captură Instagram] 13:25, iun 17, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Prima zi la 35 de ani a prins-o pe Ilinca Vandici mai bine din punct de vedere al sănătății, dat fiind faptul că recent, prezentatoarea TV a postat pe pagina ei personală de Instagram mai multe videoclipuri în care era la spital și în care declara că nu se simte bine și are nevoie de investigații amănunțite.

Citeste si: Ilinca Vandici și-a petrecut ultima zi din cei 34 de ani pe patul de spital. Prezentatoarea TV, declarații despre starea ei de sănătate: ”Am început deja tratamentul”

Ilinca Vandici se simte mai bine

Cu o seară înainte de ziua ei de naștere, Ilinca și-a liniștit fanii, declarând că starea ei de sănătate s-a îmbunătățit: "Am gastrită și o bacterie la stomac, am primit tratament, am primt regim alimentar pentru asta, așa că o să fiu din ce în ce mai bine, de mâine o să fiu pe mese, nu mai stau în pat, mâine este și ziua mea..".

Ce urare a primit Ilinca din partea soțului și ce cadouri așteaptă de la el?

Încă de la primele ore ale zilei, soțul prezentatoarei a postat o fotografie cu partenera lui de la un eveniment, la a cărei descriere stătea un mesaj simplu, dar plin de însemnătate: "I love you"(n.r."Te iubesc"), a scris Andrei Neacșu, soțul Ilincăi Vandici.

De asemenea, frumoasa vedetă a primit și un tort de ziua ei, pentru a se mai îndulci și a uita prin ce a trecut în ultimele zile:, era scris deasupra acestuia.

Citeste si: Noua lege a asociațiilor de proprietari. Mii de români sunt afectați! Urmează controale în blocuri?- bzi.ro

Mesajul transmis de Andrei Neacșu soției lui[Sursa foto: Captură Instagram]

Tortul primit de Ilinca de ziua ei[Sursa foto: Captură Instagram]

Întrebată într-un interviu ce cadou așteaptă de la soțul ei la ceas aniversar, prezentatoarea "Bravo, ai stil" a mărturisit că își dorește o mașină nouă, confortabilă și mai încăpătoare: "O mașină nouă. Mai mare. Uite, crește copilul, când plecăm în vacanțe trebuie să avem un portbagaj mai mare ca să avem loc de bagaje și atunci o mașină mai mare ar fi super potrivită. Eu să am mașina mai mare, cumpărată, bineînțeles, de Andrei.", a spus Ilinca pentru "evz.ro".

Citeste si: Ilinca Vandici, noi dezvăluiri despre starea ei de sănătate: „Mă doare groaznic...”

Aceasta a sugerat că soțul ei știe despre dorința pe care o are, mai ales că nu îi este străină pasiunea Ilincăi pentru mașinile puternice: "El știe deja. Lăsând gluma la o parte, eu am fost mereu super idependentă financiar, sunt o fire super muncitoare, am tot ce am nevoie pentru mine și pentru copilul meu, în urma muncii pe care o depun, însă sunt anumite, hai să le numim aspecte, în care un bărbat trebuie să-și arate masculinitatea. Unul dintre ele fiind acesta.", a mai adăugat frumoasa vedetă.

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu sunt căsătoriți de 4 ani și au împreună un băiețel, pe nume Zian.