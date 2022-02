Ilinca Vandici, păgubită la întoarcerea din vacanța din Dubai: ”Mi-au furat inelele cu diamante”

In articol:

Înainte de finala ”Bravo, ai stil! Celebrities”, Ilinca Vandici și-a luat soțul și copilul și împreună au bifat o vacanță exotică în mijlocul iernii. Destinația aleasă de prezentatoare a fost Dubaiul, locație de care întreaga familie s-a bucurat pe deplin.

După ce și-a sărbătorit soțul pe plajele însorite din Dubai și s-au bucurat împreună de razele soarelui, dar și de aventura din deșert, timpul relaxării a expirat, iar prezentatoarea, Andrei

Neacșu și fiul lor au făcut cale întoarsă spre România. Doar că odată ajunși pe meleaguri românești, starea de bine a Ilincăi Vandici a dispărut imediat. Vedeta și-a dat seama că a fost furată, gest pe care și-l asumă, spunând că, din grabă, nu a fost prea atentă atunci când și-a făcut bagajul.

Pe Instagram, acolo unde păstrează legătura cu fanii ei, deloc puțini la număr, Ilinca Vandici, vizibil afectată de cele întâmplate, a povestit pas cu pas cum a ajuns să rămână fără o adevărată avere. Bijuteriile ce i-au fost furate, printre care și inelul de logodnă, sunt numai obiecte cu diamante. Vedeta Kanal D mărturisește că a greșit atunci când a ales să își pună cutiile de bijuterii în bagajul de cală, bagaj pe care nu l-a sigilat. Din această cauză, odată ce bagajul a ajuns în posesia angajaților aeroportului, bijuteriile au dispărut.

Ilinca Vandici a rămas fără colecția de bijuterii prețioase

”Mi-au furat inelele. Îmi vine să plâng! De ieri îmi vine să plâng! Am greșit eu! A fost greșeala mea! Am pus săculețul cu toate inelele mele cu diamante, inclusiv verigheta, în bagaj. Am zis că le pun pe degete, după care am zis că e drum lung și mi se umflă degetele și le-am băgat într-un săculeț și l-am pus în bagajul de cală. Bagajul nu l-am închis, nu l-am sigilat. Am ajuns acasă, am deschis bagajul și săculețul unde erau doar inelele prețioase era rupt. Mai aveam alte două cutii de bijuterii care erau deschise, nu erau atât de prețioase, erau și ele prin bagaj, dar săculețul era gol. Toate inelele mele au dispărut, m-am panicat foarte tare, m-am supărat foarte tare, dar am zis asta e. Ideea este că nu poți face absolut nimic”, spus Ilinca Vandici pe pagina sa de Instagram.

Când s-a resemnat și a trecut peste pierderea materială suferită, Ilinca Vandici a avut parte de o surpriză. În timp ce își despacheta bagajele a dat peste unul dintre inelele sale cu diamant și peste verigheta de nuntă.

”Astăzi m-am apucat de despachetat și surpriză! Mi-am găsit verigheta și un singur inel. Pe celelalte le-au luat, dar astea erau cumva căzute. Cred că în grabă când le-au luat, verigheta și un inel cu safir au căzut. Am fost super fericită că măcar pe astea le-am găsit. Inelul de logodnă nu este, inelul cu floare nu este, inelul cu piatra lunii nu este. Mă rog, nu mai contează!”, a mai spus prezentatoarea de la ”Bravo, ai stil!”.

În final, după toate cele întâmplate, prezentatoarea le-a mărturisit fanilor că nu știe dacă a fost păgubită în România sau în Dubai, cert este că acum este posesoarea doar a două bijuterii.

”Fiți atenți când călătoriți, nu știu dacă (n.r. a fost furată) pe aeroportul din România sau pe aeroportul din Dubai”, a concluzionat vedeta Kanal D.

