Ilinca Vandici, probleme cu Zian! Merge la grădiniță doar cu o condiție. Ce sfaturi au specialiștii pentru frumoasa prezentatoare: "Are nevoia de a fi în centrul atenției" | EXCLUSIV

Ilinca Vandici este una dintre cele mai de succes prezentatoare TV de la noi din țară. Aceasta este admirată și apreciată pentru frumusețea și inteligența pe care le posedă. Ilinca este împlinită atât pe plan profesional, cât și pe cel personal, bucurându-se atât de proiecte senzaționale, dar și de o familie minunată.

Ilinca Vandici, despre Zian:" A vem această problemă în fiecare dimineață"

Prezentatoarea Bravo, ai stil! Este invidiată pentru silueta ei perfectă, parcă trasă printr-un inel.

Ilinca Vandici are un băiețel de 5 ani și jumătate pe care îl iubește enorm. Odată cu trecerea timpului, apar și problemele, iar pe una dintre ele ne-a dezvăluit-o nouă. Se pare că Zian nu merge la grădiniță, decât dacă i se îndeplinește o dorință și anume, jucăria la purtător.

"Tare mult aș vrea să știu și eu cum aș putea să îl dezobișnuiesc pe Zian din a mai merge cu câte o jucărie la grădiniță, pentru că avem această problemă în fiecare dimineață.", a declarat Ilinca Vandici.

Felicia Akkaya rezolvă problema Ilincăi Vandici cu Zian

Psihologul nostru, specialist în parenting, nu a lăsat-o la greu pe Ilinca și i-a sărit în ajutor cu sfaturi.

Comportamentul lui Zian este normal, dar rezolvarea nu e chiar una simplă.

"'Draga mea, nu este doar problema ta sau a lui Zian.Este o problemă generală și ea vine cumva pe fondul unei nevoi de a te atașa de ceva ce îți este cunoscut sau drag. E esențial, e foarte important ca în primul an de grădiniță, Zian să aibă la el un element care să îi asigure acea siguranță, acea nevoie de a nu fi lăsat definitiv singur. De cele mai multe ori, copiii se atașează de celebrele păturici sau pernițe. Le folosesc cu drag, pentru că în ele se impregnează chiar și parfumul mamei. Zian e un pic mai mare, iar nevoia lui de a pleca cu o jucărie de acasă nu mai are legătură cu siguranța pe care ți-o dă faptul că nu ești singur în mediul în care ajungi, pentru că el deja e un mic stăpân în clasa lui. Are legătură cu nevoia lui de a fi important, nevoia lui de a fi în centrul atenției și de a-i face pe ceilalți să vină în jurul lui. Are o personalitate puternică și îi place să fi în jurul copiilor. Acea luptă de dimineață poate cumva să se termine doar dacă negociați. Îți urez ce le urez tuturor mamelor: multă răbdare, pentru că treaba noastră nu se termină niciodată.", a explicat Felicia Akkaya, la Consilier de vedete.

