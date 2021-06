Ilinca Vandici și-a petrecut ultima zi din cei 34 de ani pe patul de spital. Prezentatoarea TV, declarații despre starea ei de sănătate: ”Am început deja tratamentul”

Ilinca Vandici [Sursa foto: Instagram] 23:46, iun 16, 2021 Autor: Cristina Ionela

Ilinca Vandici și-a îngrijorat urmăritorii din mediul online după ce a postat o fotografie de pe patul de spital. Prezentatoarea de televiziune a revenit apoi cu informații despre starea ei de sănătate, susținând că a avut nevoie de îngrijirile medicilor după ce a durut-o foarte tare stomacul.

Ei bine, moderatoarea TV a mers și astăzi la o clinică, unde a făcut endoscopie, pentru a afla cu exactitate cu ce problemă de sănătate se confruntă.

„ De trei zile mă doare stomacul tare, tare și aseară n-am mai suportat și am fost la urgență. Abia după a doua perfuzie a început să mă mai lase durerea. După analizele și investigațiile de aseară de la urgență, nu ne-am dat seama de la ce se întâmplă treaba asta. Urmează să mai fac niște investugații, să vedem dacă este o bacterie. Totul pare în regulă, doar că pe mine mă doare groaznic stomacul. O să mai fac niște analize și o să îi dau de capăt. Important e să descopăr ce e, să iau un tratament și să treacă. Vă mulțumesc pentru că vă gândiți la mine, mi-ați scris mesaje și m-ați întrebat cum sunt. N-am cea mai bună energie astăzi, însă mă mai sâcâie durerea. O să fiu bine, asta e important. Vă mulțumesc că sunteți lângă mine, ca de fiecare dată. Vă iubesc tare”, spunea Ilinca Vandici, înainte să-și facă analizele amănunțite.

Ilinca Vandici a aflat cu ce se confruntă

Prezentatoarea de la ”Bravo, ai stil” urmează să împlinească, joi, vârsta de 35 de ani. Așa că, Ilinca a mărturisit că și-a petrecut ultima zi din cei 34 de ani în pat. Vedeta a avut nevoie de odihnă după clipele dificile prin care a trecut din cauza unei bacterii la stomac.

”Iubesc story-urile astea în pat, mi se par wow, geniale...și pe mine în ipostaza asta și mai mult mă iubesc. Nu suport să-mi fie rău, nu suport. Dar o să-mi fie din ce în ce mai bine. Astăzi tot în pat o să mă găsiți, pentru că mă simt așa ușor ametiță și fără energie, dar mai vreau să mă odihnesc un pic, ca să-mi revin. Am găsit o bacterie la stomac, am primit tratament, am primit regim alimentar pentru asta, am început deja tratamentul, așa că o să fiu din ce în ce mai bine. Nu mă mai doare stoamcul asta e foarte important. E clar că o să-mi revin ușor ușor. De mâine o să fiu pe mese, nu mai stau în pat. Începe o altă viață, la propriu, pentru că mâine este și ziua mea...așa că ultima zi din cei 34 de ani mi-o petrec în pat, odihnindu-mă și relaxându-mă..începem 35-ul în forță, cum altfel?”, a povestit Ilinca Vandici, pe contul ei de Instagram.

