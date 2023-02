Ilinca Vandici, surprinsă când a mers la grădinița lui Zian! Detaliul pe care l-a observat vedeta la colegii fiului ei: „Se strâng fetițele la ușă pentru că ele mă recunosc”

In articol:

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară. Vedeta se poate numi o femeie împlinită din toate punctele de vedere, întrucât se poate mândri cu o carieră de succes, dar și cu o familie minunată.

Ilinca Vandici, despre percepția fiului ei asupra carierei vedetei

Prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil!” încearcă să îl educe pe fiul său în legătură cu job-ul ei și îi explică faptul că profesia sa nu o diferențiază de carierele altor mame.

Ilinca Vandici este sigură că fiul ei nu se va lăuda cu faptul că vedeta este cunoscută. Prezentatoarea TV s-a asigurat că își învață fiul că job-ul ei este unul normal și nu o face deloc diferită de alte femei.

“ Cumva, nu cred că va fi genul care să facă asta (n. red. Zian să se laude cu cariera mamei sale), cu atât mai mult încât eu deja l-am dus la emisiune, la televiziune, l-am dus cu mine la diverse filmări ca să mă ajute sau să vadă despre ce este vorba. El știe că eu lucrez în televiziune, atât știe, că apar la televizor. Dar deocamdată nu este nimic WOW. Este locul meu de muncă și așa aș vrea să rămână lucrurile. Nu contează că apar la televizor sau că lucrez într-un birou, efectiv nu ar trebui să conteze treaba aceasta.

Tocmai aceasta este educația pe care încerc să o dau, că lucrurile sunt așa cum sunt și sunt absolut normale, nu sunt cu nimic ieșită din comun față de alte mămici. Este ceva absolut normal, natural, cu asta o să crească. Și atunci, cu siguranță, nu o să simtă nevoia neapărat să spună asta.”, a mărturisit Ilinca Vandici, pentru ego.ro.

Prezentatoarea TV a declarat că se simte responsabilă pentru tot ce face și zice, întrucât este urmărită de un număr mare de persoane, printre care se regăsesc și copii și adolescenți. Vedeta recunoaște că este și mai atentă în ceea ce îl privește pe fiul ei, Zian, întrucât ea este unul dintre exemplele cu care micuțul va crește.

“ Este un sentiment extrem de plăcut, dar și o responsabilitate mare. Tocmai de aceea eu am tot declarat de-a lungul timpului că mi-aș dori din suflet să fiu extrem de atentă și de calculată cu toate lucrurile pe care le fac, le spun, le arăt sau le împărtășesc pentru că ele rămân, cumva, undeva. Sunt conștientă că sunt adolescente care mă urmăresc și poate că, într-un procent mai mic sau mai mare, se lasă cumva influențate de o chestie pe care am spus-o sau am făcut-o. Vreau să fiu foarte atentă la treaba aceasta, inclusiv în ceea ce îl privește pe Zian. Evident că el o să crească, o să evolueze și aș vrea întotdeauna să fie mândru de tot ce am făcut și de tot ce o să fac.”, a mai spus prezentatoarea TV.

Ilinca Vandici și familia sa [Sursa foto: Instagram]

Ilinca Vandici, recunoscută de colegii lui Zian de la grădiniță

Ilinca Vandici a mărturisit că este recunoscută de colegii lui Zian de la grădiniță, însă, cu toate că ei știu cine este și unde lucrează vedeta, o strigă în continuare „mama lui Zian”, iar asta îi aduce satisfacție.

“ Inclusiv acum colegii de grădiniță mă recunosc pentru că îl duc dimineața, îl iau la prânz. Se strâng fetițele la ușă pentru că ele mă recunosc mai mult decât băiețeii. Știu de mine, cine sunt, unde lucrez, dar îmi spun mama lui Zian: “A venit mama lui Zian!”. Iar asta pentru mine este cel mai important și lucrul care contează cel mai mult.”, a povestit Ilinca Vandici.