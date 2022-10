Ilinca Vandici, trup de invidiat fără dietă! Vedeta a dezvăluit secretul unui corp de vis: „Să mănânci fast-food, nu contează, absolut tot ce poftești tu”

In articol:

Ilinca Vandici a avut mereu un trup de vis. Acum însă, parcă arată mai bine ca niciodată. Prezentatoarea „Bravo, ai stil!” nu apelează totuși la diete sau la un regim alimentar restrictiv.

Vedeta Kanal D are grijă ca stilul ei de viață să fi unul echilibrat din toate punctele de vedere, iar acest lucru pare că dă roade din plin.

Ilinca Vandici a mărturisit care este secretul corpului ei de invidiat. [Sursa foto: Instagram]

„Nu știu dacă am ținut, în viața mea, o dietă dată de un nutriționist”

Ilinca Vandici este foarte apreciată pentru personalitatea sa, dar și pentru modul în care arată.

Mereu impecabilă, cu un trup de invidiat la fiecare apariție, chiar dacă este mamă, vedeta a făcut publicul să o iubească.

Chiar dacă pare că silueta de vis a prezentatoarei TV este obținută cu multă muncă, vedeta spune că nu a apelat și nici nu o să apeleze vreodată la diete, pentru că este convinsă că un stil de viață echilibrat face mult mai mult bine organismului.

Totuși, asta nu înseamnă că vedeta nu are zile în care își face poftele, ba chiar din contră. În acele zile, Ilinca are câteva produse pe care abia aștepte să le consume.

„Nu, nu țin o dietă. Nu știu dacă am ținut, în viața mea, o dietă dată de un nutriționist sau așa. Eu am același stil de viață, același regim echilibrat de mai bine de 10 ani de zile deja, și ăsta este secretul. Adică pentru mine, cum să zic eu, și cred că pentru oricine, e mai greu să ții o dietă drastică o lună, două, trei, după care te gândești: „OK, acum mă las de dietă și ce fac? Mă apuc și mănânc tot ce îmi convine? Mamă, una, două pun la loc kilogramele pe care le-am slăbit! Deci corpul nu face față cu bine la toate transformările astea. Tocmai de aceea, am promovat un stil de viață echilibrat și mi se pare foarte important să încerci să mănânci cât se poate de sănătos, să faci un pic de sport, dar să-ți permiți, când vrei să trișezi, să mănânci dulce, să mănânci fast-food, nu contează, absolut tot ce poftești tu. Paste, desert ce conține ciocolată, multe fructe. Ce îmi mai place? Stai să mă gândesc ce e nesănătos! Semințe, îmi place să mănânc semințe, să ronțăi semințe. Aș mânca, uneori, cantități extrem de mari de fructe. Ce să vezi? Nici astea nu sunt bune în cantități mari, deoarece conțin fructoză. Cam astea sunt, puține, pot fi numărate pe degete. Ah, și burger, și cartofi prăjiți! Deci câteva acolo. Dacă mai stăm 5 minute, mă mai gândesc. (râde)”, a povestit Ilinca Vandici pentru Viva.