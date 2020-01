Considerată una dintre cele mai nonconformiste femeie din România, Anamaria Prodan nu dezminte nici la 47 de ani! La fiecare apariție în public, vedete stârnește tot felul de controverse și de reacții ca nimeni alta în lumea showbiz-ului autohton! ”Îmi place să fiu unică. Nu îmi pasă de ce spune lumea, eu mă comport fix așa cum sunt eu, fără falsitate”, spunea impresara într-o declarație făcută pentru WOWbiz.ro!

Anamaria Prodan a recidivat după ce și-a făcut o poză dezbrăcată în dressing

O dovadă în acest sens o reprezintă și fotografiile pe care ea și le-a făcut, de-a lungul timpului, iar una dintre ele, complet goală în dressing, avea să încendieze pur și simplu internetul. “A vrut să socheze”, au fost cuvinte celor care o contesta, însă adevărul a fost atunci cu totul altul!

“Ana a făcut un pariu cu fiicele sale, Rebecca și Sarah! Le-a spus că își va arată trupul nud în dressing, în plus, înțelegerea este aceea că va arată perfect nu doar acum, la 46 de ani, ci până la 50 de ani! Practic, glumind puțin, vrea să le facă un pic concurență și s-a “bagat” fără frică la înțelegere financiară cu puștoaicele! Își dorește că atunci când iese pe stradă cu ele să nu fie considerată mamă lor, ci sora, și să demonstreze că o femeie își poate menține corpul tânăr și de sirenă la orice vârstă. Oricum, ea nu are inhibiții și se jură că și la bătrânețe, costumul de baie îi va veni că turnat”, au dezvăluit prietenele agentei FIFA, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!

Anamaria Prodan a apărut în sânii goi și cu ham pe internet! Vedeta și-a pus și ciorapi de plasă și coroană pe cap

Vedeta nu s-a dezmințit nici acum, la o jumătate de an, de la poza incendiară din dressing. Astfel că, zilele trecute, Anamaria Prodan a apărut în sânii goi pe internet, mai mult, ținuta era extrem de sumară, un dres de plasă, peste care soția lui Reghecampf și-a pus un ham de piele, asemănător cu unul achiziționat de la sex-shop, și o coroană de regină cu voal negru pe cap. Imaginea, în dreptul căreia scria ”Nobody can stop me”(n.r nimeni nu mă poate opri!) avea să ducă la comentarii pozitive, de la ”bomba României” până la ”wow”.

Cum a slăbit Anamaria Prodan 17 kilograme în opt luni

Anamaria Prodan a apărut în sânii goi și cu ham pe internet, fiindcă își permite să își arate noul look. De la 72 de kilograme, impresara a ajuns la 55 de kilograme. În doar opt luni de zile, frumoasa vedetă a reușit să dea jos 17 kilograme. ”Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, a declarat Anamaria Prodan după ce a a ajuns slim.