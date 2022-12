Imagine Dragons are primul concert în România, la UNTOLD 2023

In articol:

Pentru prima dată în România, cea mai cunoscută trupă pop-rock a momentului, Imagine Dragons va urca pe scena Untold 2023, festival care va avea loc între 3 și 6 august, în Cluj-Napoca. Iată care este prețul biletelor pentru concertul susținut de Imagine Dragons la UNTOLD 2023!

Imagine Dragons vine pentru prima dată în România la Untold 2023

În premieră în România, organizatorii Untold 2023 aduc trupa fenomen a momentului Imagine Dragons. Festivalul Untold 2023 va avea loc vara aceasta, între 3 si 6 august 2023, în Cluj Napoca.

Așadar, în luna august a anului viitor, fanii Imagine Dragons se pot bucura live de muzica celei mai iubite trupe pop-rock din lume la Untold 2023.

„Trupa din Statele Unite ale Americii a inclus festivalul UNTOLD în turneul mondial din 2023.(...) Imagine Dragons înseamnă 10 ani de carieră de succes, o trupă care a oferit de fiecare dată amintiri memorabile în turneele live, la fiecare piesă lansată, un portofoliu impresionant de premii şi un fanbase uriaş în fiecare colţ de lume. În luna august a anului viitor, fanii se vor putea bucura live de Imagine Dragons la festivalul UNTOLD", se arată într-un comunicat.

Câștigătoarea unui Premiu Grammy, a 10 premii Billboard Music Awards, 5 trofee Teen Choice Awards, 3 American Music Awards, 8 premii BMI Pop Music, un trofeu Echo Music, un MTV Video Music Award și un World Music Award, Imagine Dragons este printre cele mai iubite trupe la momentul actual.

Cât costă biletele la Untold 2023

Abonamentele pentru cea de-a 8-a ediție a festivalului Untold au fost deja scoase la vânzare. Organizatorii pun la dispoziția publicului trei tipuri de bilete: General Access Basic, General Access Risk-Free și VIP. Iată cât costă în prezent biletele pentru Untold 2023!

General Access Basic: 139 euro+ taxe (preț final 250 euro+ taxe)

General Access Risk-Free: 159 euro+ taxe (preț final 270 euro+ taxe)

VIP: 425 euro+ taxe (preț final 500 euro+ taxe)

Printre artiștii care au urcat de-a lungul timpului pe scena festivalului Untold se numără: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell^ Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO și mulți alții.

Imagine Dragons are primul concert în România, la UNTOLD 2023 [Sursa foto: Facebook]