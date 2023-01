Imagine îngrijorătoare cu Horia Brenciu! Artistul se confruntă cu probleme de sănătate: "M-a prins, nenorocita"

In articol:

Horia Brenciu a publicat o imagine cu care și-a îngrijorat fanii. Artistul, în vârstă de 50 de ani, a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate.

Horia Brenciu traversează o perioadă dificilă

În ultima perioadă, mai mulți artiști au dezvăluit că se confruntă cu simptome de răceală și au fost nevoiți să apeleze la ajutorul medicilor. Se pare că nici Horia Brenciu nu a scăpat de problemele medicale. Cântărețul s-a fotografiat cu masca de aerosoli pe față, semn că starea lui nu este deloc una bună.

Chiar dacă nu a dezvăluit ce are, de fapt, a dat de înțeles, prin intermediul unui mesaj publicat în mediul online, că nici pe el nu l-a ocolit gripa sezonieră: "M-a prins! Nenorocita!", a scris Horia Brenciu pe rețelele de socializare.

Nu doar Horia Brenciu a început anul cu stângul. Mihai Petre și soția lui, Elwira, au dezvăluit recent că nici ei nu se simt bine din cauza gripei: "Noi am început anul cu stângul. Suntem cu toții suspecți de gripă. Problema e că nu se găsesc în farmacii medicamentele de care avem nevoie. Noi am avut noroc cu vecinii. Aveți mare grijă și voi, că bântuie o gripă nasoală. Să aveți un an nou cu sănătate.", a transmis Mihai Petre, în mediul online.

Mihai Petre și soția lui [Sursa foto: Facebook]