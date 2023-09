Imagine unică cu familia lui Dan Negru: „Nu apar la televizior, nu sunt vedete pe Tik Tok” Prezentatorul TV postează rar fotografii cu soția și copiii lui

In articol:

Dan Negru, în vârstă de 52 de ani, își iubește nespus de mult familia. Deși nu îi expune pe cei dragi în mediul online, prezentatorul TV își petrece mult timp alături de ei și vorbește despre aceștia ori de câte ori are ocazia.

Acum, însă, a reușit să își uimească urmăritorii cu o postare mai puțin întâlnită pe contul lui oficial de socializare. Vedeta Kanal D s-a fotografiat alături de soție și de cei doi copii ai lor, în vacanță. Se pare că, de data aceasta, Dan Negru a decis să facă o excepție și le-a arătat fanilor ce familie minunată are, iar reacțiile nu au întârziat să apară, cei care îl îndrăgesc pe prezentatorul TV fiind bucuroși să îl vadă în ipostaza aceasta.

„Pun rar fotografii cu ai mei. Pe copii i-am lăsat să-si trăiască liniștiți copilăria. Nu apar la televizor, nu sunt vedete pe Tik Tok, merg la o școală de stat și calitățile lor cu care ne mândrim sunt cele morale. Eu încă mai cred că un om care nu minte, nu fură, nu înșală, e greu de învins! Un om blând și bun își va găsi liniștea oriunde pe când un om rău, oricâte bogății ar avea, n-o va găsi niciunde. Pun rar poze cu ai mei...

Asta e una din ele, dintr-o zi de toamnă care încă miroase a vară!”, a scris jurnalistul pe contul lui oficial de Facebook.

Dan Negru, poze din vacanță. [Sursa foto: Facebook]

Cu ce se ocupă soția lui Dan Negru?!

„Regele audiențelor” este căsătorit, încă din anul 2006, cu medicul stomatolog Codruța Negru. Cei doi au împreună doi copii: Dara și Bogdan.

De 16 ani, jurnalistul își ține soția cât mai departe de ochii curioșilor. Acesta preferă ca viața personală să fie cât mai discretă. Codruța Negru a apărut rar la petrecerile mondene, fiind o persoană discretă.

„Codruţa e medic stomatolog și ăsta e motivul faptului că o vedeți rar. E un medic foarte bun, care nu duce lipsă de pacienți, de asta nu m-ați văzut niciunde promovând clinica ei stomatologică.

Suntem împreună de mulți ani, copiii sunt mari deja și cred că echilibrul într-un job ca al meu îl găseşti căsătorindu-te cu cineva din afara profesiei. Probabil că funcționează şi bagajul istoric familial pe care-l duci cu tine – la noi în familie nimeni, niciodată, nu a divorțat. Au găsit mereu căi de comunicare.”, a transmis Dan Negru.

Jurnalistul pune accent pe liniștea sufletească și consideră că și-o găsește doar acasă alături de familie. „Părinții mei au rămas împreună 50 de ani, până când tata s-a stins. Socrii mei, la fel. Cumnații mei sunt împreună de multi ani. Bunicii mei sau ai soției mele, asemenea. Cred că liniștea de acasă e mai importantă ca orice, și ăsta e marele meu noroc”, a completat Dan Negru pentru revista Viva.

Dan Negru își ține familia departe de lumina reflectoarelor. [Sursa foto: Facebook]

Dan Negru: „Sunt puțini oamenii care mă sună dezinteresați!”

Vedeta Kanal D a mărturisit, de curând, că sunt puține persoane din anturajul său care îl contactează fără niciun interes. Dan Negru a început un nou sezon al emisiunii „Jocul cuvintelor” de la Kanal D și a transmis cum i-a venit ideea unui promo TV al emisiunii.

„Sunt puțini oamenii care mă sună dezinteresați.Doar să mă întrebe ce mai fac.Sunt convins că știți cum e. Florin e unul din ei. Szobi Cseh, cascadorul, prietenul bun al lui Florin in anii' 80, mi-a povestit că Florin trecea pe la el pe acasă din când in când, doar ca să-l întrebe ce mai face... Ideea unui promo TV la Jocul Cuvintelor mi-a venit in urma unui telefon de-al lui Florin. "Ciocoflendere, ești bine?". Atât! Pentru că în viață nu contează unde te afli ci pe cine ai alături ...”, a afirmat Dan Negru.