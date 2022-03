Imaginea care a cutremurat-o pe Oana Roman! Și-a amintit ce a trăit în urmă cu câțiva ani: „Aseară am văzut”

In articol:

Lumea întreaga este în alertă de șase zile, de când Vladimir Putin a ordonat ca armata rusă să invadeze teritoriul Ucrainei.

Din acea zi, ucraineni, speriați pentru viața lor, au plecat cu zecile de mii de pe teritoriul țării vecine. Mulți au ajuns în Polonia, Republica Moldova, dar și la noi în țară.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman se implică în criza refugiaților de la vamă

La vămile din nordul țării, refugiații au ajuns cu mașinile sau chiar pe jos. Acolo, autoritățile, dar și oamenii de rând s-au mobilizat pentru a sări în ajutorul lor.

Printre cei care le-au întins o mână ucrainenilor se numără și Oana Roman. Vedeta, îngrozită de cele văzute, de mamele, bătrânii și copiii care se află acum în stradă, a luat atitudine și, împreună cu câțiva colaboratori, a reușit să trimită o primă tranșă de cele necesare.

Oana Roman spune că, văzând imaginile provocate de războiul ruso-ucrainean, și-a amintit, fără să vrea, de drama pe care a traversat-o și ea, astfel că nu a putut sta cu mâinile în sân.

„Eu am trăit când erau tancurile pe stradă, la o altă scară, dar la fel de dramatic. Și vineri când am văzut tancurile pe stradă, mie mi s-a declanșat amintirea aia, ceea ce am trăit atunci. Eu am încercat să mă implic, nu am reușit să strâng singură 15 dube, dar… Eu i-am rugat pe colaboratorii mei să doneze cât vor, ca să fac niște pachete. Am trimis niște pachete, pentru că aseară am văzut o poză publicată de Ștefan Mandachi, cu acea coadă de oameni care erau în partea ucraineană. Acea codă nu se termina în poză. Oamenii ăia stăteau în viscol, cu copii, cu cărucioare... pe mine imaginea aia m-a cutremurat. Am zis să cumpărăm ce e nevoie acum: pături, pelerine, saci de dormit. Eu am primit niște bani, m-am dus și am cumpărat, le-am lăsat acolo, ei le împachetează și mâine dimineață pleacă”, a spus Oana Roman, în cadrul unei emisiuni TV.

Pentru că o faptă bună atrage după ea o altă faptă bună, Oana Roman spune că nu se va opri aici. Urmează să facă alte cumpărături care să ajungă la refugiații ucraineni.

”Au început să îmi mai scrie și alții. Probabil că mâine o să mai fac o tură. Între timp, există multă cerere în București, pentru că mulți refugiați au ajuns în București în zonele limitrofe”, a mai spus vedeta.

Concret, pentru că a adunat în jur de 2.500 de lei, ca o primă tranșă, vedeta, pe Intagram, dorindu-și să fie transparentă cu toți cei implicați, a publicat fiecare bon fiscal în parte. De asemenea, a enumerat și lucrurile pe care le-a luat, dorind să precizeze că mai urmează un rând de cumpărături, alți coloboratori anunțându-și dorința de a se implica.

”Am luat vreo 20 de pături, șapte saci de dormit, vreo 20 de pelerine de ploaie, multe suzete și vreo câteva jucării. Am cumpărat în urma unei liste pe care am primit-o referitor la ce este urgent la vamă”, a comunicat Oana Roman pe Instagram.