Imaginea cu care Ana Baniciu și-a îngrijorat fanii! Vedeta, în lacrimi pe internet. Este uluitor ce le-a transmis urmăritorilor

In articol:

Ana Baniciu se numără printre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de când a intrat în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, blondina este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele

mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Ana Baniciu a decis să facă o postare mai sensibilă de această dată și să împărtășească cu urmăritorii ei momentele grele prin care a trecut. Prin intermediul mesajului ei și al fotografiilor emoționante pe care le-a publicat, vedeta a dorit să le transmită urmăritorilor că trebuie să creadă în ei mereu, indiferent de situație.

Ana Baniciu, jefuită după concert: ,,Le doresc să le cadă mâinile”! Ce i-au furat hoții artistei?

„Sper sa stiu cum sa incep… Obsinuiesc sa fac la sfarsitul fiecarui an un rezumat, un clip in care sa lipesc imagini cu tot ce m-a bucurat si amuzat in anul care se incheie! 2022 m-a pus insa pe pilot automat, am functionat cumva din inertie, n-am aratat, nu m-am plans, nu m-am dat cu c**** de pamant pentru ca asa am promis in luna mai. Ce nu se vede nu inseamna ca nu exista! De departe cel mai greu an din viata mea, scenariul la care nici nu aveam forta sa ma gandesc vreodata si totusi am reusit sa gasesc o cale sa fac ce iubesc… probabil asta m-a facut sa si zambesc, familia prietenii si faptul ca m-am intalnit cu voi, datorita proiectului Dj Project care nu intamplator a aparut cand eram cu mama in spital! M-am intalnit cu oameni zambitori si fericiti sa ma vada, am cantat si am scos tot ce era de scos din mine pe scena. Pozele astea sunt facute intr-o seara cu cantare din vara trecuta si sper sa va indemne pe toti sa gasiti puterea din voi, ea exista si e imensa, faceti ce va place si ascultati universul! Va multumesc”, a scris Ana Baniciu, pe pagina personală de Instagram.

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Pentru nativii unei zodiei, anul 2023 poate începe cu o carieră de succes!- kfetele.ro

Citeste si: El este Marius! Câștigă 1500 de lei pe lună, are 5 copii și urmează să i se amputeze mâna. Dă pe chirie 1000. Un ucrainean primește 70 de lei/zi de la statul român. România, trezește-te!- bzi.ro

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Ana Baniciu (@ana_baniciu)

Ana Baniciu, despre rolul de mamă

Ana Baniciu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de logodnicul ei, Edy Kovacs, iar mulți dintre fanii cuplului sunt extrem de curioși să afle dacă cei doi au sau nu în plan să devină părinți în viitorul apropiat.

Citește și: ”Îmi doresc un copil”. Ana Baniciu, veste mare înainte de nuntă. Ce planuri are artista alături de Edy Kovacs

Ei bine, despre acest subiect a vorbit chiar artista, care a mărturisit că i se pare destul de greu să fii părinte, însă cu toate acestea se gândește mereu la asta.

„E foarte greu, mi se pare o treabă grea. Și compar cu ce mamă am avut eu și știu ce relație am avut cu maică-mea și ce mișto m-a crescut, cred. Și mă gândesc cum o să fiu eu în calitate de mamă, nici nu pot să-mi imaginez. La momentul ăla o să primesc și superputerile!” , a declarat Ana Baniciu, pentru Cancan.ro.

Ana Baniciu [Sursa foto: Instagram]