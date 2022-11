Imaginea cu care Oana Lis a pus pe toată lumea pe gânduri! Ea și Viorel Lis au adoptat în sfârșit un băiețel?! „Este copilul a cărui mamă vei fi tu?”

In articol:

Oana și Viorel Lis formează un cuplu de ani buni, în ciuda gurilor rele care le-au judecat mereu relația. Cei doi au fost tot timpul unul lângă celălalt, dar de ceva vreme, Oana și-a exprimat dorința de a-și mări familia pe care o are cu fostul edil.

Astfel că vedeta a făcut toate demersurile pentru a adopta un copil, proces care încă nu s-a finalizat cu o bucurie pentru familia Lis.

Însă, acum, pe rețelele de socializare, Oana Lis a surprins pe toată lumea cu ultima imagine publicată. Vedeta, afișând un zâmbet larg pe față, s-a fotografiat alături de un băiețel, pe care-l strânge în brațe și de la care nu-și mai poate lua privirea.

Moment în care, fanii vedetei au reacționat imediat. Știind cât de mult își dorește Oana să devină mamă, o internaută, dornică să o felicite pentru reușita de a adopta, a luat-o la întrebări pe blondină.

Însă, soția lui Lis a menționat că băiețelul din imagine nu este cel care speră să o strige mamă într-o bună zi, ci este fiul unei prietene.

Ba mai mult decât atât, ea a ținut să specifice că atunci când va fi mamă, nu se va afișa prea repede cu noul membru al familiei, căci acest fapt nu este indicat într-un

proces de adopție, spre binele copilului.

Chiar și așa, internauta a îndemnat-o pe Oana să facă tot posibilul să ia în grijă un copil cât mai repede, căci rolul i se potrivește mănușă, iar ea radiază de fericire.

„Fană:- Minunat! Este copilul a cărui mamă vei fi tu?

Oana Lis:- Este băiețelul unei prietene. Dacă adopți un copil nu este indicat să te afișezi cu el public așa repede. Este important întâi să se acomodeze copilul în noua situație.

Fană:- A, ok. Păi demarează acest lucru că radiezi în preajma lui. Deci, îți vine perfect rolul de mămică”, este schimbul de replici pe care Oana Lis l-a avut cu o internaută.

Imaginea cu care Oana Lis a pus pe toată lumea pe gânduri [Sursa foto: Instagram]

Oana și Viorel Lis speră să devină părinți până la finalul lui 2022

În trecut, în cadrul unei emisiuni TV, Oana Lis menționa faptul că dosarul de adopție a unui copil este complet, a făcut toate demersurile necesare în acest sens, acum fiind în punctul în care așteaptă un telefon-minune.

Ea speră, căci simte asta și își dorește tare mult să-l facă pe Viorel tată, ca minunea de a primi un copil să se întâmple până la finalul anului. Vedeta spune că are multă iubire de oferit și că abia așteaptă ca cineva să o strige ”mami”.

“Am depus un dosar de adopție și acum sunt foarte fericită că legea adopției s-a schimbat și simt eu așa că anul ăsta se va întâmpla să primesc un telefon magic(...) Sunt părinte adoptator deja, dar nu am copilul. E de doi ani dosarul. O să-l fac pe Viorel tătic anul ăsta! Am foarte multă iubire de oferit! Am emoții numai când vorbesc despre lucrul ăsta”, a spus soția lui Viorel Lis, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.