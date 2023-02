Imaginea durerii! Tricoul lui Alex Maxim de la Gaziantep, descoperit printre ruinele unei clădiri prăbuşite la cutremur

In articol:

Alexandru Maxim joacă pentru Gaziantep FK, echipa din unul dintre cele mai afectate oraşe de cutremurele de pe 6 februarie. Două seisme cu o magnitudine de 7.8, respectiv 7.6 grade pe scara Richter, urmate de mai multe replici, au zguduit Turcia şi Siria, iar mii de oameni şi-au pierdut viaţa.

Imaginea durerii, postată de Alex Maxim

Alexandru Maxim nu se afla în oraş în momentul în care cele două cutremure dezastruase au lovit Turcia. Internaţionalul român a scăpat ca prin urechile acului de seisemele care până în acest moment au ucis peste 11.000 de persoane. Oraşul Gaziantep, casa lui Alexandru Maxim de doi ani şi jumătate, este printre cele mai afectate de cutremurele de pe 6 februarie. Mii de clădiri s-au prăbuşit, iar sub dărâmături încă se află multe persoane, despre care nu se ştie dacă mai trăiesc sau nu.

Maxim este foarte afectat de ceea ce s-a întâmplat în Gaziantep, un oraş de care s-a ataşat enorm şi unde şi-a făcut mulţi prieteni. Fotbalistul în vârstă de 32 de ani a postat pe Instagram o fotografie extrem de grăitoare, care arată în acelaşi timp drama prin care trece Turcia, dar şi ceea ce i s-ar fi putut întâmpla chiar lui, dacă nu avea inspiraţia să părăsească ţara înainte de

cutremure.

În imaginea postată de Maxim se află un tricou cu numărul 44 de la Gaziantep, purtat chiar de fotbalistul român, descoperit sub ruinele unei clădiri prăbuşite după cutremur. Cel mai probabil, tricoul îi aparţine unui fan al internaţionalului român.

Cum a scăpat Maxim de dezastrul din Turcia

Norocul lui Alex Maxim s-a datorat antrenorului lui Gaziantep, care le-a dat jucătorilor două zile de pauză. Mijlocaşul român s-a hotărât să profite de mini-vacanţă şi a plecat în Germania, unde a evoluat mai mulţi ani şi unde deţine o casă.

"Sunt bine, în Germania, am avut etapă și apoi două zile liber, așa că am venit în Germania. În Turcia e haos... Am vorbit la telefon cu oameni de acolo și mi-au spus că sunt în stradă de la ora 04:30. Dorm prin săli de sport, n-au voie să intre în apartamente. Cei care stau la casă sunt mai OK...", a spus Alex Maxim pentru gsp.ro.

Peste 11.000 de persoane au murit în acest dezastru şi, cel puţin la fel de multe sunt rănite. Numai în Turcia, peste 6.000 de clădiri s-au prăbuşit şi foarte mulţi oameni încă sunt prinşi sub dărâmături.

