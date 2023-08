Imaginea emoționantă cu Florinel Coman și fetița lui de doar un anișor a impresionat pe toată lumea după meciul FCSB-CFR Cluj! A luat-o în brațe pe stadion și s-a bucurat alături de ea

In articol:

După meciul FCSB-CFR Cluj, vedeta ”roș-albaștrilor” Florinel Coman și-a luat în brațe și a făcut o poză de grup, apoi, a postat pe internet, încă o imagine cu micuța Kasia.

Cum arată micuța fotbalistului de la FCSB

FCSB a marcat și a șasea partidă câștigată în aceast sezon. Roș-albaștrii au reușit să se impună pe teren propriu cu scorul de 1-0 în fața celor de la CFR Cluj în cea de a patra etapă a Superligii României. În fața a 28.000 de spectatori, vicecampioana a câștigat în fața formației din Gruia, prin golul victorios venit abia în minutul 67 atunci când Andrea Compagno a reușit să transforme un penalty obținut tot de el în urma unui duel cu mijlocașul Lovro Cvek.

La finalul meciului, fericiți, jucătorii lui Elias Charalambous au venit să își salute fanii, apoi au făcut o poză de grup în uralele spectatorilor. Ca o completare a bucuriei, unii dintre fotbaliștii de la FCSB și-au adus și copii pe teren, iar Florinel Coman a stat în brațe cu fetița lui, de doar un anișor, imagine care a impresionat pe toată lumea.

Kasia, fetița lui Florinel Coman [Sursa foto: Instagram]

Florinel Coman a mai prezentat o poză cu fetița și soția lui și după meciul Dinamo-FCSB!

La scurt timp după ce s-a întors acasă, Florinel Coman a mai dorit să își arate lumii minunea, și pe un story pe Instagram, a postat-o, din nou, pe Katia, de pe stadion, poveste ce a primit zece de mii de like-uri în doar

câteva ore.

Florinel Coman nu este la prima postare emoționantă pe Instagram cu fetița lui. De pildă, după derby-ul cu Dinamo, jucătorul a pus un story în care apăreau soția lui Ioana Timofeciuc, fiica lor Kasia și un tort mare roz cu marțipan și căpșuni pe care era o lumânărică de un anișor, exact vârsta îngerașului din viața sa.

Fotografia îl arată pe incisivul fotbalist al lui Gigi Becali într-o postură diferită față de gazon, plin de dragoste față de familia lui frumoasă, în clipa în care își aniversa fiica născută în vara lui 2022.

Soția lui Florinel Coman și fetița sa, Kasia [Sursa foto: Instagram]

Florinel Coman și Ioana Timofeciuc au o relație din anul 2017, de pe vremea când el evolua la Farul Constanța. De-a lungul timpului, norocul a fost de partea lui ”Mbapee de România”, astfel că ascensiunea nu a fost doar pe plan sportiv, ci și sentimental, formând acum, alături de soția sa, unul dintre cuplurile solide ale lumii sportului românesc.

Ioana a născut pe 7 iulie 2022 o fetiță frumoasă foc, căreia i-a dat numele de Kasia. Câteva luni mai târziu, soția lui Florinel Coman avea să își aducă aminte de momentul nașterii și descris toată experienșa ca fiind una minunată și copleșitoare.

„Am încercat să te nasc în apă, să ai o sosire cât mai lină, dar nu am reușit în totalitate.

Apa era foarte caldă pentru mine și m-a moleșit; nu-mi găseam o poziție suficient de bună, simțeam că alunec, că-mi alunecă și mâinile, eram atât de epuizată încât adormeam între contracții.

În toată epuizarea mea, când am realizat că nu reușesc să nasc, mi-am amintit că cea mai ușoară naștere este în poziție gravitațională așa că… am hotărât să ies din bazin, m-am așezat pe scaunul de naștere, l-am strâns tare de mână pe tati și în nici 2 minute ai sosit tu…

Corpul îmi tremura, îmi era și cald și frig, eram aproape leșinată, îmi venea să plâng isteric, nu prea mai înțelegeam ce se întâmplă cu mine, tu erai atât de micuță și firavă.

’Doamne, ce minune!’, a spus tati plin de emoții, apoi a ieșit din salon cu lacrimi în ochi pentru a da vestea și familiei. Te pupam încontinuu și te felicitam pentru efortul pe care l-ai făcut, erai cu noi, erai în siguranță.

[Deoarece ai avut o trecere mai lunga, ai stat în bazinul de naștere mai mult decât trebuia, a fost necesar să te aspire și să-ți pună masca de oxigen. Toată întâmplarea a fost mult mai blândă pentru tine deoarece erai pe pieptul meu cu cordonul ombilical încă netăiat (am ales să-l las până la ultima pulsație că tu să beneficiezi de toate celulele stem).]

Am ajuns în salon iar momentul în care te-am pus la sân am simțit o conexiune și o iubire dincolo de percepția umana. Acela a fost momentul în care am conștientizat și am simțit că am devenit Mamă .”, a scris Ioana Timofeciuc pe Instagram.