”Chiar și așa, este dificil să mai ajungi la un magazin. Adică, nu ai cum să ieși din casă dacă, cumva, ai fost în zilele de dinainte la cumpărături. Doar dacă dovedești urgența”, ne-a spus Maria Polexici, o româncă stabilită în Italia de 15 ani.

Citeste si: Dezvăluirile uluitoare ale unui medic italian! Cu ce sunt trataţi pacienţii bolnavi de coronavirus: "Folosim şi un medicament experimental"

Citeste si: Coronavirus: 19 dosare penale pentru românii care au venit din Italia

”În zona în care stau eu, în Nord, carantina este totală. Zilele trecute, autoritățile au decis să închidă toate magazinele care nu sunt alimentare. Nu mai poți să cumperi haine, de exemplu, așa cum puteai până acum spă o faci din galeriile unor hypermarketuri sau de la mall. Sunt deschise doar magazinele alimentare. Au închis toate varurile, toate restaurantele, se mai poate, cred, comanda mâncare acasă. Dar și aceea, în anumite condiții și numai de la unități aprobate de carabinieri, de autorități”, ne-a spus Maria Poliexici, românca devenită cetățean italian.

Mai mult decât atât, ne-a mărturisit ea, în acest moment, orașul în care locuiește pare să fie părăsit. ”NU mai vezi pe nimeni pe stradă. Am ieșit să cumpăr cele strict necesare, nu facem stocuri pentru că alimentarele sunt aprovizionate foarte bine, iar lume am găsit abia la cumpărături. Nu știu dacă am văzut mai mult de două mașini în drum, preț de câțiva kilometri”, ne-a mai spus Maria, comparând ceea ce se întâmplă cu filmele apocaliptice pe care le-a văzut la televizor.

Italia, măturată de pandemia de coronavirus

Italia a anunțat un nou bilanț dramatic al pandemiei de coronavirus, ajungând la un total de 1016 de oameni decedați. Totodată, numărul persoanelor infectate a depășit de cifra de 15,000 transformând țara în care locuiesc peste 1,2 milioane de români în cea de-a doua din topul celor afectate de coronavirus. Mai mult, Italia este pe primul loc când vine vorba de mortalitatea gripei, depășind rata de 5%. Din acest motiv, Italia, de trei zile, este în carantină totală, iar peste 60 de milioane de cetățeni ai Italiei nu mai au libertate de a se mișca liber pe teritoriul țării. Nimeni nu iese și nu intră în țară, cu excepția cazurilor motivate. Mai mult, în zona roșie, în nord, carantina instituită este supravegheată de echipaje de poliție și de armată.

Mai mult decât atât, explică românca, în sfârșit, carantina a fost luată în serios de italieni. ”Acum, chiar dacă barurile sunt deschise până la o anumită oră, nu te mai servește la bar, nici nu ai voie să stai acolo. Te așezi la masă, dacă ai loc, dacă nu, trebuie să pleci, nimeni nu riscă amenzi sau închisoare. La magazine este raționalizată intrarea, nu se mai pot înghesui, e o limită maximă de clienți admiși și trebuie să aștepți ca să intri acolo”, ne-a mai explciat Maria. De altfel, de astăzi, cei care lucrează în învățământ, școlile fiind oricum închise, vor rămâne acasă, nu vor mai fi nevoiți să meargă la muncă, singurii oameni care mai circulă prin orașe fiind cei care asigură urgențele. ”Și, la fiecare pas, vezi carabinieri, polițiști. Verifică pe toată lumea, la modul serios. Totul va dura până pe 3 aprilie în cazul în care autoritățile nu decis prelungirea perioadei”, susține Maria.

Coronavirus în România! Ce spune Codul Penal celor care nu se supun normelor de sănătate

Art. 352 din Codul Penal – Infracțiuni contra sănătății publice – Zădărnicirea combaterii bolilor:

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

Numărul cazurilor de infectare cu coronavirus în România a ajuns la 70, anunța, ieri, Grupul de comunicare strategică.