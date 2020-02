Imagini cutremurătoare din clinica dentară din Pitești în care un copilaș de patru ani a intrat în comă și a murit după o anestezie. Au apărut fotografii din cabinetul groazei!

O mămică a făcut publică o fotografie în care se observă cum un copil era leșinat în brațele părinților lui. Femeia de la recepție spusese că micuțul nu "colaborase", motiv pentru care i se făcuse anestezie pentru procedura de care avea nevoie.

Imagini cutremurătoare din clinica dentară în care un copil de 4 ani a intrat în comă și a murit după o anestezie! Un alt micuț, leșinat în brațele părinților după o intervenție

, a spus o femeie care văzuse ce practici aveau loc în cabinetul din Pitești.

Pe pagina de Facebook a clinicii se face reclamă la tratamentele speciale pentru copilași. "Fără durere și fără stres" se spune în postarea de promovare a cabinetului dentar pentru copii din Pitești.

"Tratamente dentare fără durere și stres! Tratamentele dentare sub anestezie prin inhalosedare se adresează pacienților anxioși, stresul și teama fiind astfel înlocuite cu o stare de calm, relaxare și un confort deplin al pacientului în timpul tratamentelor.

Avantajele inhalosedării:

- Metodă rapidă și eficientă;

- Elimină stresul, inducându-i pacientului o stare de relaxare;

- Nivelul sedării este controlat în permanență de medicul dentist;

- Efectul durează strict pe perioada tratamentului;

- Pacientul devine cooperant;

- Tratamentele sunt realizate într-un timp mai scurt", este reclama de pe pagina de facebook a clinicii.

O altă mămică a povestit ce s-a întâmplat atunci când și-a dus copilul la dentist la cabinetul în care băiețelul de 4 ani a intrat în comă și a murit din cauza anesteziei.

"Nu recomand!

Domnișoara doctor al cărei nume îl cunosc, fiindcă nu s-a recomandat, după ce s-a uitat puțin în gura copilului, era cu injecția cu anestezic lângă copil, neanunțând ce planuri are, dacă este sau nu alergic copilul la anestezic, dacă suntem de acord sau nu cu anestezia. La o discuția cu dânsa, întrebând ce planuri are, devenise foarte agitată pe motiv că ea nu are timp de discuții. Dacă vreau să îi facă anestezie, bine, dacă nu, ne poftește afară. Ne dusesem pentru o carie, era și un dinte de lapte care se mișca și a considerat că pentru un dinte trebuie anestezie ca să-l scoată. În condițiile în care dintele se mișca foarte-foarte bine.

Reevaluați personalul medical! Atenție și la atitudine!", s-a plâns femeia.

Un copil de patru ani a murit după o anestezie la clinica dentară din Pitești

Un copil de patru ani a intrat în comă și a murit la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală după o anestezie făcută la clinica dentară din Pitești.

Potrivit reprezentaților spitalului, citat de Mediafax, copilul de patru au a făcut stop cardio-respirator.

„În urmă cu aproximativ jumătate de oră copilul a murit. A făcut stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitat. Părinţii au fost alături de el”, a spus Raluca Alexandru, purtător de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu.

Copilul de patru ani intrase în comă în urma unei anestezii generale efectuată la dentist. Miercuri după-amiaza el era în moarte cerebrală, ţinut în viaţă doar de aparate, au precizat, pentru Mediafax, medicii Spitalului „Grigore Alexandrescu”. Conform sursei citate, în prezenţa părinţilor săi, s-a efectuat, ElectroEncefaloGrama, care a aratat lipsa activităţii cerebrale. Reprezentanţii Colegiului Medicilor Dentişti s-au autosesizat în acest caz. Poliţiştii au deschis şi ei o anchetă în acest caz.

Clinica din Piteşti a fost închisă de DSP Argeş, potrivit declaraţiilor ministrului Sănătăţii, Victor Costache.