Imagini de colecție cu Chrstina Ich! Cum arăta iubita lui Alex Pițurcă în anii studenției FOTO

Christina Ich este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Celebra inlfuenceriță a fost mereu apreciată pentru trăsăturile ei naturale. Vedeta este acum o mămică fericită, însă în perioada studenției era o fire rebelă. În anii de studiu, Cristina Ich nu a fost foarte hotărâtă în ceea ce privește carierea pe care voia să o urmeze. Ea a împărătășit cu fanii ei mai multe fotografii vechi, dar și o mică poveste despre specializările pe acre le-a început, însă la care a re nunțat pe parcurs. (Citeste si: Împăcarea momentului în showbiz! Adelina Pestrițu și Cristina Ich au făcut pace: "A început să îmi placă acum...")

„Eu prima dată când am intrat, am intrat la Stomatologie, după Generală, după am renunțat de tot și acum m-am gândit eu să fac Filozofie. Am făcut și Jurnalism, șase luni de Psihologie, un an de Regie-Film, și le-am lăsat așa. Nu mi-am descoperit vocația, dar acum sigur”, a spus Christina Ich, la secțiunea de stories de pe Instagram. Iubita lui Alex Pițurcă se gândește să înceapă din nou facultatea, dar pe care să o termine. Vedeta este sigură că Filozofia este alegerea potrivită.

Christina Ich, în anii studenției[Sursa foto: Instagram]

Oana Zăvoranu a devenit din ce în ce mai vocală în mediul online și continuă să ia vedetele din România pe rând și să le critice. Printre victimele brunetei se află vedete precum Anda Adam, Oana Roman, Pepe, Raluca Pastramă, dar și Christina Ih. Pe iubita lui Alex Pițurcă a criticat-o că nu știe limbi străine și că prezintă produse pentru un public „sub mediocritate”.

„O altă influenceriță my [email protected]#... care nu are vorbițele la ea, puțin mobilată la mințic, subțire din toate punctele de vedere și „murdărită” rău la guriță de limbi... străine. Vai mămica ei, dacă vă recomandă ceva, să fugiți... sau să cumpărați dacă atâta vă duce capu... dar să nu plângeți după bani... cantitate neglijabilă, cu un public sub mediocritatea acceptată de lege”, a scris Oana Zăvoranu la InstaStory, despre Christina Ich. Citește mai multe AICI.