Imagini de coșmar de la unitatea modulară COVID din Lețcani! "Poate fi numit oricum, dar nu spital"

Noi imagini șocante de la unitatea modulară COVID-19 din Iași au fost postate pe rețelele sociale. Deși investiția a fost de aproape 12 milioane de euro, unitatea nu a fost pusă în funcțiune. Un jurnalist a postat pe contul său de Facebook câteva fotografii de la Lețcani.

În luna octombrie 2020, spitalul mobil de la Leţcani a fost deschis, însă, în ianuarie 2021, acesta a fost închis pentru lucrări de igenizare și dezinfecție. Ba chiar mai mult, se pare că ar fi existat anumite probleme cu instalația de încălizare, care oricum nu au fost rezolvate nici până acum. Temperatura din saloane este între 14 și 17 grade Celsius.

"Chestia aia de la Letcani poate fi numita oricum, dar nu spital.

Sunt containere cu aparatura medicala in ele, nu spital. Cert este ca dr. Rosu, directorul de la Infectioase si cel care are "spitalul" in administrare, i-a explicat lui Costel Alexe ca nu exista niciun pat operational si ca temperatura in saloane e intre 14 si 17 grade Celsius. Ar fi, teoretic, 20 de paturi ATI intr-un modul iar alte 20 intr-un modul fara sas (acea usa glisanta care separa zona de acces de salon), dar nici ele nu pot fi folosite dupa standarde.

Ce am mai văzut? Că plouă! Plouă și în spital, nu doar afară. Despre problemele legate de rețeaua electrică și de evacuarea apelor uzate nu pot spune nimic. Cert este că foarte multă aparatură medicală stă nefolosită. Ca să rezum, totul e o bătaie de joc inimaginabilă care a costat 11-12 milioane de euro. Pun și câteva poze, ca să vă delectați.", scrie un jurnalist ieşean care a fost azi la unitatea medicală din Leţcani.

