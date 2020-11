Imagini de groază în capitala Austriei! Momentul în care un civil este împușcat, surprins pe camerele de supraveghere VIDEO

In articol:

Momente de groază în Viena, capitala Austriei! Patru persoane au murit luni seară într-un atac terorist, inclusiv doi bărbați civili și o femeie. De asemenea, unul dintre cei 10 atacatori a fost ucis. Cincisprezece persoane, printre care și ofițeri de poliție, au fost rănite grav în schimbul de focuri de armă, care a izbucnit la ora 20:00. Aracul de luni seara a avut loc în proximitatea unei sinagogi, car ar fi putut fi considerată principala țintă a atacatorilor.

O înregistrare de la fața locului circulă în mediul online, iar imaginile sunt de-a dreptul șocante. În imagini se poate observa cum un bărbat care încearcă se să se ascundă de terorist este împușcat. În imagini se poate observa cum bărbatul se plimba pe o stradă, dar rămâne blocat atunci când îl vede pe atacator că se apropie. Era mult prea târziu să mai facă vreo mișcare, pentru că în momentul în care a fost zărit, atacatorul l-a împușcat de mai multe ori. În videoclipurile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum trupul neînsuflețit al bărbatului este găsit de către mai mulți oameni ai legii. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

The camera caught the moment when one of the terrorists shoots a civilian in Vienna#austriaAttack #Vienne #ViennaTerrorAttack #Viennaterror #ViennaShooting #Wien #Vienna #Terror #TerrorWien #ViennaTerror pic.twitter.com/O6QgJwLEpt