Imagini de senzație de la antrenamentele lui Mirel Drăgan! Cum se pregătește să revină în ring campionul mondial Exclusiv

Mai exact, chiar dacă gala din 27 noiembrie în care va lupta Mirel Drăgan va avea loc în București, el a plecat la Arad, loc în care se pregătește alături de mai mulți campioni europeni.

In articol:

Citeste si: Mirel Drăgan: ”Abia aștept să mă bat”! Faimosul revine în ring în plină pandemie Exclusiv

Citeste si: Mirel Drăgan l-a snopit din bătaie pe rivalul Jaguarului! Înfruntarea din ring, clar adjudecată de Faimos!

”Am decis să mă antrenez la Arad pentru că aici am alături o echipă foarte puternică și, în plus, sunt mai ferit de posibile îmbolnăviri de coronavirus, toți suntem testași și ne testăm regulat”, ne-a explicat Mirel Drăgan într-una dintre puținele pauze de antrenament. De altfel, ne-a dezvăluit campionul mondial la Kempo, antrenamentele sunt din ce în ce mai intense pentru gala din 27 noiembrie. ”Mă antrenez cât de mult pot, vreau să fac spectacol în ring. De aceea mă și antrenez alături de Flavius Biea, boxerul care e campion intercontinental, cu Gabriel Bozan, alt campion mondial, și sportivi de calibru precum Alexandru Iantoc sau Horvat Sorin. Vreau să fiu pregătit perfect pentur luptă, vreau ca forma mea fizică să fie perfectă. Am luptat, la antrenamente, și cu campionul Dani Corbeanu sau cu Sergiu Marusca, au fost experiențe extrem de utile pentru evoluția mea”, ne-a mai spus Mirel Drăgan.

Citeste si: Cod galben în România. Zăpada a acoperit șoselele. Drumarii au scos utilajele. VIDEO - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Mirel Dragan, dupa antrenament

”Abia aștept să lupt în ring, mi-era dor de o înfruntare sportivă de calibru. Gala se va ține, din ce am înțeles, dar va respecta toate regulile pentru combaterea coronavirusuluui. Adică nu vom avea public, dar va fi, totuși, televizată. Voi lupta în sistem de kickboxing și recunosc că abia aștept să o fac. M-am antrenat toată această perioadă, mă simt într-o formă de zile mari, simt că nimeni și nimic nu mă poate doborî acum. Vreau să câștig înainte de limită, dar vreau să am parte de o luptă spectaculoasă, una care să anunțe că mă întorc în ring ca un campion, mai ales că sunt în co-main-eventul serii. Voi lupta cu Cristian Mihai Drăgan. E un luptător bun, dar îi voi demonstra că în sportul acesta este un singur Drăgan. Și anume, Mirel Drăgan”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Faimosul Mirel Drăgan.

Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo

Mirel Drăgan este luptător de Kempo, multiplu campion naţional. De asemenea, el a reuşit că cucerească de două ori titlul de campion mondial în anii 2014, la Budapesta (Ungaria) şi în 2015 în Antalya (Turcia), dar şi un titlu european în 2015, iar anul acesta a reușit să devină, din nou, campion mondial. Conform prezentării făcute, Mirel Drăgan, “Faimosul” din sezonul al doilea al Exatlon România, are 1.72 m înălţime, 75 de kilograme şi e deţinătorul centurii negre cu 4 Dan în Kempo.