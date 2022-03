Imagini din culisele Selecției Naționale Eurovision. Sâmbătă seara se alege reprezentantul României pentru etapa de la Torino

In articol:

Seara de cinci martie 2022 este una cu o însemnătate aparte pentru România, vorbim din punct de vedere muzical, pentru că în scurt timp se va alege cine va cânta pentru țara noastră peste hotare.

În aceste momente, pe scena Eurovision, se duce o luptă aprigă între cei zece finaliști ai concursului muzical.

În final, după jurizare, doar unul dintre ei ne va reprezenta țara, în luna mai, în lupta muzicală de la Torino.

Imagini din culisele concursului Eurovision

Până acolo însă, vă prezentăm imagini din culisele celui mai așteptat show. Conform imaginilor exclusive pe care le deținem, după cum se poate vedea, la ”datorie”, în rolul de prezentatori sunt Aurelian Temișan, și el fost concurent cândva, dar și Eda Marcus, care, după cum se poate observa pe imagini, strălucește într-o rochie albă, cu paiete, mulată, lungă și foarte decoltată.

Cei doi îi întâmpină pe cei zece finaliști pe scena Eurovision în apaluzele furtunoase ale publicului, sala fiind plină de iubitorii de muzică, care au vrut să ia parte live la acest moment, dar și de susținătorii finaliștilor celui mai mare concurs internațional de muzică

În cursa pentru locul de la Torino se luptă și Cream, Minodora și Diana Bucşă, cu piesa „România mea”, scrisă de Costi Ioniță.

Cele trei artiste au fost surprinse în culisele show-ului, alături de competitorii lor. Cu zâmbetul pe buze, vizibil emoționate, purtând ținute complet albe, divele și-au așteptat rândul pentru a performa în fața juriului format din: Ozana Barabancea, Cristian Faur, Randi, Alexandra Ungureanu și Adrian Romcescu.

La fel ca ele și ceilalți concurenți au fost surprinși în ipostaze care îi arată nerăbdători, dar și plini de emoții. Pentru locul din bătălia ce va avea loc de la Torino, după ce inițial au fost înscrise 46 de piese, se luptă acum următorii concurenți: Cream, Minora

și Diana Bucșă (România mea), Alex Parker & Bastien (All this love), Andrei Petruș (Take me), Dora Gaitanovici (Ana), Gabriel Basco (One night), Kyrie Mendél (Hurricane), MØISE (Guilty), Petra (Ireligios), Vanu (Never give up) și WRS – (Llamame).

De menționat este și faptul că, pe lângă votul celor cinci jurați, un cuvânt important în parcursul câștigătorului finalei Selecției Naționale Eurovision 2022 îl are și publicul. Cei din fața micilor ecrane își pot vota favoriții prin sms.