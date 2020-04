Sucevenii trec prin cele mai dureroase clipe. Aflați în carantină, după ce orașul s-a închis, tot ce le rămâne acum de făcut este să-și îngroape morții.

Însă, și "ultimul drum" vine cu restricții în contextul pandemiei.

Acoperiți cu măști de protecție, oamenii care i-au pierdut pe cei dragi din cauza coronavirusului, nu se pot apropia de trupul neînsuflețit.

Un utilizator a postat pe Facebook un clip cu adevărat tragic, în care familia uneia dintre victime privește cu neputință cum dricul care transportă sicriul cu trupul neînsuflețit trece prin fața casei lor.De la poartă, o femeia îndoliată își plânge soțul răpus de COVID-19.

"In jud. Suceava oamenii isi plang mortii. In satul Plopeni, familia lui Costică Hlade, are voie doar sa priveasca din poartă cum tatăl lor trece fără insufleţire cu masina de la pompe funebre prin fata casei.

A fost adus de la spitalul judetean din Suceava pana la cimitirul din sat unde a fost ingropat. Trecand prin fata casei, sotia il jeleste pe cel cu care si-a impartit bucuriile si necazurile in viata. Era un om respectat in sat, dar si de catre membri comunitatii penticostale din care facea parte.



A fost infectat cu virusul COVID 19.

Dotarea necorespunzatoare si lipsa personalului din spital au dus la situatii tot mai grele pentru suceveni.", este descrierea care apare în dreptul imaginii.