Imagini emoționante în familia lui Culiță Sterp! Părintele Ioachim a venit special să vadă bebelușul

Familia lui Culiță Sterp trece printr-o perioadă emoționantă. În doar câteva luni, mama Geta a devenit bunica unor copii minunați. Ileana Sterp a adus pe lume o fetiță, în luna mai a acestui an, pe care a numit-o Carla. În urmă cu o săptămână, în familie a mai ajuns un nou membru.

Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp, a născut un băiețel perfect sănătos.

Entuziasmat să o cunoască pe micuța Carla a fost și bunicul soțului Ileana Sterp, care este chiar Părintele Ioachim de la Mânăstirea Măgura. Sora lui Culiță Sterp a împărtășit o fotografie emoționantă pe pagina sa de Instagram, de la vederea emoționantă dintre părintele în vârstă de 92 de ani și fiica ei.

„Bunicul soțului a venit să o cunoască pe Carla. Părintele Ioachim de la Mânăstirea Măgura-92 de ani”, a scris sora lui Culiță Sterp, în descrierea fotografiei.

Ileana Sterp, despre problemele cu care se confruntă după naștere

Ileana Sterp s-a deschis în fața fanilor ei de pe Instagram. Sora mai mare a lui Culiță Sterp a vorbit atât despre aspectele pozitive, cât și cele negative din viața de mămică.

„Ceai nu i-am dat absolut deloc pana acum cateva zile si nici nu aveam de gand sa-i dau deloc pana la 6 luni pentru ca asa mi-a recomandat medicul...dar am incercat niste picaturi pentru colici, nu au functionat si mama m-a certat destul de tare: de ce nu-i dai ceai, ca si eu v-am dat voua si a fost ok? Și am inceput sa-i dau ceai acum cateva zile ca sa vad daca functioneaza impotriva colicilor, daca o ajuta la ceva.

Pentru ca, seara pe la ora 9, Carla are durerile acestea de burtica si e destul de urat s-o vezi plangand si sa nu pot s-o ajut. Si atunci incerc si asa cu ceai sa vad daca functioneaza. Ma gandesc eu logic ca nu are ce sa-i faca rau, cu toate ca mi s-a recomanda sa nu-i dau ceai”, a declarat Ileana Sterp, pe pagina ei de Instagram.