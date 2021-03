Imagini exclusive cu Gina Pistol, înainte să devină mamă pentru prima dată! Cum a fost surprinsă iubita lui Smiley VIDEO

In articol:

Gina Pistol și Smiley sunt în culmea fericirii! Începutul lunii martie este unul foarte stresant, dar care reprezintă începerea unui nou capitol în viața cuplului. Însărcinată în nouă luni de zile, Gina Pistol se apropie de data la care ar trebui să nască. Peste doar câteva zile, blondina va deveni mamă pentru prima dată și va aduce pe lume o fetiță. Viitorii părinți s-au pregătit intens pentru acest moment, iar camera fetiței este deja aranjată și pregătitiă pentru venirea ei!

Smiley și Gina Pistol au fost surprinși de paparazzi WOWBIZ în timp ce se aflau la o ședință foto a cântărețului. Celebra prezentatoare tv i-a fost alături iubitului ei în timpul ședinței foto și au profitat de această ocazie pentru a face mai multe fotografii împreună.

Paparazzi WOWBIZ i-au surprins pe cei doi în timp ce se aflau în mașină și au purtat o conversație care a durat minute în șir alături de un alt cuplu celebru din România. Vorbim aici despre Inna și Deliric, care s-au arătat foarte entuziasmați să se afle în preajma viitorilor părinți. În tot acest timp, blondina a avut pe față un zâmbet larg, semn că așteaptă cu nerăbdare momentul în care va deveni mămică.

GIna Pistol și Smiley, surprinși alături de Inna și Deliric

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Gina Pistol, îngrijorată cu privire la naștere! De ce se teme blondina: „Dacă o să fiu o mamă bună...”

Gina Pistol se apropie cu pași repezi de momentul în care își va ține în brațe pentru prima dată fetița. În urmă cu o săptămâna, celebra prezentatoare tv a vorbit la secțiunea de stories de pe Instagram despre panica și presiunea pe care o simte în aceste momente.

Citeste si: Cum arată Gina Pistol cu puțin timp înainte să nască! Iată cum s-a filmat alături de Smiley VIDEO

„Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul. Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare.... Cred că toate femeile au trecut prin asta”, le-a povestit Gina Pistol internauților, pe pagina sa de Instagram. Citește mai multe AICI.