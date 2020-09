Razvan Botezatu, impresionat de Centrul Timisoarei

In articol:

”E un reality-show în genul travel. Voi merge în mai multe orașe din România și le voi prezenta așa cum sunt, cu bune, cu rele, dar o voi face în stilul meu, mai glumeț. Nu va fi genul documentar, va fi ceva mai exploziv”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Citeste si: Răzvan Botezatu face lumină cu privire la viața lui amoroasă! Declarații explozive

Citeste si: EXCLUSIV! Scandal uriaș între Răzvan Botezatu și Raluca Dumitru! Erau cei mai buni prieteni, acum...

Citeste si: Răzvan Botezatu, decizie incredibilă când vine vorba de iubiți! Ne-a spus totul EXCLUSIV

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei este devastat! „Are tumoră pe creier...” - evz.ro

Și, pentru că, inițial, în reality-show-ul de care vorbește Răzvan Botezatu era implicată și Raluca Dumitru, lucrurile s-au schimbat din mers. Nu de altceva, dar, plecat la Timișoara, pentru filmarea primului episod al emisiunii, Răzvan Botezatu a mers alături de o singură prietenă: Claudia Stoica.

Cei doi, de altfel, au fost surprinși într-o serie de imagini care au ajuns în mâna reporterilor WOWbiz.ro, în timp ce savurau o cafea, la una dintre terasele de lux din orașul de pe Bega. Iar din ce se poate observa, alături de Răzvan Botezatu este doar Claudia Stoica, semn că relația cu Raluca Dumitru nu s-a ”reparat” și, normal, nelipsitul Maxi, simpaticul cățel al fostului prezentator TV.

Razvan Botezatu si Claudia Stoica s-au rasfatat cu plescavita

De altfel, la Timișoara, din postările făcute de Răzvan Botezatu, se poate observa că s-a distrat de minune, el ”testând” câteva dintre lucrurile specifice zonei, înclusiv pe ăparte de fast-food. ”Am mâncat pleșcavița! Nu pot să spun cât e de bună! Aia picantă, cel puțin! Dar nici că mi-a mai fost foame o zi întreagă, a fost prea mult. Și acum am burtă de la ea”, ne-a spus, râzând, Răpzvan Botezatu.

Evident, așa cum se întâmplă de fiecare dată când ajunge undeva, peripețiile prin care a trecut, alături de Claudia Stoica, sunt epice. ”Orașul este senzațional. Dar la câte anm pățit eu pe acolo, cred că îmi va fi greu să mă întorc! Nu de altceva, dar am făcut la năzbâtii de îmi stă și mie mintea în loc. Săraca Claudia Stoica, e la un pas de nebunie din cauza mea”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

De ce s-a certat Răzvan Botezatu cu Raluca Dumitru

”Când m-am întors în România și am luat-o de la zero, din nou, aveam nevoie de ajutorul ei. Doar că și Raluca Dumitru trecea printr-o perioadă dificilă, se despărțise de bărbatul cu care a stat destul de mult timp și între noi lucrurile nu au mai fost la fel. Ne-am certat de curând, și ne-am certat serios. Nu voi intra în amănunte, nu e elegant, dar nu știu nici măcar dacă ne vom împăca. Claudia Stoica, care este prietena noastră, a amândurora, tot încearcă să ne împace, dar Raluca Dumitru nu vrea să recunoască că a greșit și ea... Și ea, și eu, suntem încăpățânați și nu o sa fac eu primul pas, mai ales că nu am greșit eu”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu, recunoscând că, acum, nu mai vorbește cu Raluca Dumitru nici măcar la telefon.