Imagini exclusive de la nunta Ilincăi Obădescu și a lui Mihai Gruia! Cei doi îndrăgostiți au făcut primele declarații după ce și-au unit destinele: „A fost exact așa cum ne-am dorit”

In articol:

Celebra prezentatoare de la Kanal D, Ilinca Obădescu și fostul component al trupei Akcent, Mihai Gruia, și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, în urmă cu doar câteva zile. Cei doi îndrăgostiți au avut parte de o nuntă de vis și au petrecut alături de familiile și prietenii lor.

Discreți din fire, atât Ilinca, cât și Mihai, au păstrat secretul și și-au luat fanii prin surprindere atunci când, pe rețelele de socializare, au apărut imagini cu ei îmbrăcați în mire și mireasă.

Citește și: Ilinca Obădescu pune la punct ultimele detalii legate de nuntă! Prezentatoarea TV este mai fericită ca niciodată: “Aranjamentele, restul, chiar nu contează”

Sâmbăta trecută, frumoasa prezentatoare de la pupitrul știrilor Kanal D a spus „DA” în fața ofițerului stării civile, iar apoi în biserică, în fața lui Dumnezeu. La câteva zile de la fericitul eveniment, tinerii proaspăt căsătoriți au făcut primele declarații și au povestit cum a decurs nunta. Fericitul mire, Mihai Gruia, a dezvăluit că ziua în care s-a căsătorit cu jumătatea sa a fost exact așa cum și-a imaginat-o. Fostul membru al trupei Akcent se declară un bărbat norocos pentru că o are alături pe frumoasa prezentatoare de știri și a dezvăluit că, în toiul petrecerii, el și Ilinca au părăsit localul pentru a vizita un loc foarte special pentru ei.

Citește și: Bat clopotele de nuntă chiar la început de an! Frumoasa Ilinca Obădescu s-a logodit cu un celebru artist din România, iar Revelionul l-au petrecut la Paris| EXCLUSIV

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Johnny Depp: Nu mă mai gândesc la Hollywood- stirileprotv.ro

„Nunta a fost exact așa cum ne-am imaginat-o și cum ne-am dorit să fie! Ilinca a fost cea mai frumoasă mireasă și mă simt cel mai norocos bărbat că a devenit soția mea! Oamenii dragi nouă ne-au fost alături și ne-am simțit minunat. Am plecat pentru câteva momente lângă localul unde am ținut petrecerea, într-un loc special nouă, locul unde ne-am intalnit și unde am început această calatorie minunată împreună. Am ținut neapărat ca și în ziua nunții să fim, pentru câteva minune, în acel loc special nouă!”, a declarat Mihai Gruia pentru WOWnews.

Ilinca Obădescu și Mihai Gruia s-au căsătorit în urmă cu câteva zile

Ilinca Obădescu, copleșită de emoții după nuntă

Celebra prezentatoare de la Kanal D a făcut primele declarații în calitate de „doamna Gruia” și a mărturisit că a fost foarte emoționată în ziua în care și-a unit destinele cu Mihai.

Chiar și acum, după câteva zile de la evenimentul extrem de important, Ilinca Obădescu se declară copleșită de emoții. În plus, așa cum a povestit și proaspătul ei soț, Ilinca a recunoscut că ea și Mihai au plecat de la petrecere și au mers în locul în care și-au început povestea de dragoste, mai exact Podul din Floreasca, acesta având o însemnătate specială pentru relația lor.

Citeste si: „Acel monstru care mi-a săpat groapa, a căzut chiar el în ea. Din surse am înțeles că el a vrut să îmi ia viața.” Care este motivul adevărat pentru care Daniel Balaciu a atacat-o pe Dana Roba- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Așa-numitul „pistolar” din Gorj, cel mai căutat om din România, a fost găsit de Poliție. Bărbatul era dat în urmărire generală: „Uite, la plimbare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Amănunte cutremurătoare continuă să iasă la suprafață. Dana Roba, noi detalii din căsnicia cu Daniel Balaciu. Motivul real pentru care make-up artista a fost atacată: "A premeditat totul cu ceva timp înainte"- radioimpuls.ro

Citește și: Știrile Kanal D, premiate în cadrul Galei IT Kids Brands Awards pentru implicare în viața comunității și susținerea copiilor talentați

„Încă mă simt copleșită de emoții. Atât la starea civilă, cât și la cununia religioasă, am trăit cele mai puternice emoții din viața mea. Nunta a fost exact așa cum ne-am dorit să fie, poate chiar peste așteptarile noastre. Alături de oameni apropiați, de familie și prieteni. La un moment dat, în toiul nunții, am “fugit” cu soțul meu de la petrecere, pentru a ne reîntoarce în locul de unde a început povestea noastră”, a povestit Ilinca Obădescu.

Ilinca Obădescu și Mihai Gruia au plecat în toiul nunții pentru a merge într-un loc special