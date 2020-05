In articol:

Aza Gabriela este tanara focoasa care se iubeste cu fundasul de la FCSB Dragos Nedelcu.

Tanara in varsta de 20 de ani, fosta concurenta la Vocea Romaniei, are mare succes pe site-urile de socializare, conturile ei fiind printre preferatele internautilor.

Imagini fierbinti cu Aza Gabriela, iubita lui Dragos Nedelcu, fotbalistul de la FCSB: "De cand sunt in carantina..."

Aza Gabriela si fotbalistul din echipa patronata de Gigi Becali formeaza un cuplu de la sfarsitul anului trecut. E nascuta in Calarasi, adora muzica si fotbalul si e o prezenta constanta pe stadioane, la meciuri. Pe partea muzicala, Aza colaboreaza cu Adi Sina, celebrul cantaret si producator. Dupa ce a ajuns in semifinale la Vocea Romaniei, in 2015, a inceput sa aiba succes si sa mearga la concerte si diverse evenimente mondene.

Blondina sexy nu se plictiseste in izolare la domiciliu. Se filmeaza mereu si pune inregistrarile pe net.

Intr-un clip postat pe contul de TikTok, Aza Gabriela isi arata formele. Imbracata sumar si cu un zambet larg pe fata, tanara e foarte sexy. "De cand sunt in carantina, nici nu mai stiu cum trece timpul...", spune ea, unduindu-se provocator.