Margherita se află în mijlocul unui scandal de proporții după ce a intrat cu mașina în alt autoturism parcat regulamentar, aflată sub influența substanțelor interzise.

Chiar și așa, fata Clejanilor nu se dezice de controversă și apare în noi ipostaze controversate.

Marți, Margherita a postat un nou clip cu ea, în care apare filmată pe scaunul de pasager al unui autoturism, extrem de relaxata, cu picioarele scoase pe geamul vehiculului, în timp ce ascultă muzică. Semn că, nu ar părea prea afectată de dosarul penal care îi bate la ușă.

"Right girl (n.r. fată bogată)", a scris Marga în dreptul imaginilor.

Ionita de la Clejani e convins ca Margherita nu s-a drogat

Ionita de la Clejani e convins ca Margherita nu a consumat droguri, asa cum au aratat analizele facute la INML dupa ce a provocat un accident. Artistul are incredere in fiica sa si marturiseste ca a aflat ce s-a intamplat in weekend de la jurnalisti, nicidecum de la politisti sau de la Marga.

"Eu am încredere în Margherita. Ea a vorbit cu mine sincer. Margherita nu s-a drogat! Nu e vorba de droguri. Tu știi de unde am aflat eu de accident? De la presă. Nu m-a anunțat fata, nici nimeni de la Poliție. Dar ce pot să vă spun este că, sigur, cazul este în cercetare și nu are caracter public. De unde au ieșit aceste analize și acuzații? De ce i s-a întocmit dosar penal? Eu trebuie să aflu ce s-a întâmplat acolo", a spus Ionita de la Clejani in cadrul unei emisiuni de televiziune.

"Problema majoră la Margherita, la fel ca la multe tinere, este slăbirea. Nu mănânci azi, nu mănânci mâine și iei și medicamente de slăbit. De ce nu a luat nimeni în calcul că i s-a făcut rău la volan?”, a precizat Ionita.