Imagini halucinante cu Bianca Drăgușanu, leșinată pe podea! „Am trăit în casă cu un om care mă filma non stop! Nu ți se pare că ăsta e șantaj?”

În urmă cu un an, un scandal monstru a izbucnit în showbiz-ul românesc. După ce Bianca Drăguanu a divorțat de fostul ei soț, imagini halucinante suprinse în casa ei au fost făcute publice.

Este vorba despre mai multe filmări din casa vedetei de televiziune, în care se putea vedea că ea ținea în sertar câteva zeci de cutii de medicamente, unele dintre ele cunoscute pentru faptul că dau dependență, dar și calmante și pastile care ar fi ajutat-o să adoarmă.

Tot atunci, s-a aflat și despre existența unor filmări în care Bianca Drăgușanu era într-o postură extrem de vulnerabilă: intinsă pe podea, în casă. Imaginile nu au fost publicate la momentul respectiv, dar se pare că sunt în posesia vedetei.

Imaginea cu Bianca Drăgușanu leșinată, făcută publică

Pe pagina ei de Instagram, vedeta a împărtășit cu urmăritorii ei o serie de fotografii care, spune ea, au fost făcute după bătăile încasate. Un alt detaliu s-a văzut, însă, în telefonul ei. Printre pozele cu Bianca Drăgușanu plină de vânătăi s-a văzut și un clip video în care blondina este întinsă pe podea.

Despre momentul în care fostul partener de viață a găsit-o pe podea, Bianca Drăgușanu spune că adormise acolo după ce a luat pastile de somn.

„E foarte urât ce faci. Tu vrei să mă șantajezi. Eu am trăit în casă cu un om care m-a filmat nonstop. Da, am adormit lângă pat. Am luat pastile de somn, pentru că eram nefericită și omul m-a găsit. Eu nu am vicii. Nu beau, nu fumez. Pot să iau ce pastile vreau. Este vina mea ca am acceptat acest compromis', spunea Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni de televiziune, în luna martie a anului 2020, la puțin timp după divorțul care a ținut primele pagini ale presei.

Bianca Drăgușanu, declarații acide după ce a fost filmată pe podea

”Am adormit lângă pat, așa este, dar el exagerează. Nu contează contextul în care eu am fost, indiferent ce s-ar fi întâmplat, pe mine nu mă mai compromite nimic, tot ce m-a compromis în viața asta a fost relația cu el, puteam să iau zece tuburi de pastile și să fac ce vreau eu, consider că nu mi-am pus viața în pericol.

Dacă acesta este bărbatul care spune lucrurile acestea despre mine la televizor, care mă filmează și face și alte afirmații este mai mult decât suficient că am stat într-o relație care nu mă caracterizează. Că a fost o pastilă, că au fost zece, că au fost 20 este problema mea, și probabil și problema lui, fiindcă nu am luat o pastilă de somn să adorm că eram fericită. El mi-a luat atunci telefonul, cu parola mea, unde aveam toată viața mea, cardurile, parolele de la telefon, a zis că îmi șterge Instagramul, acolo unde eu am un milion de urmăritori și câștig bani. Nu ți se pare că este șantaj?! Păi normal, că în acel moment, strânsă cu ușa, normal că am luat niște pastile să dorm, fiindcă nu știam ce să fac.

Am rămas singură în casă fără telefon, ce să fac? Și omul a venit dimineața și m-a găsit întinsă pe jos. Nu este urât că vin eu să povestesc asta acum, nu compromit eu viața... Copilul meu ar trebui să fie teoretic și practic mândru de mine, cum o să se uite peste doi-trei ani la televizor și ce o să spună când o să mă vadă pe mine făcând afirmațiile astea, acelea că soțul meu m-a filmat pe mine într-un context care mă compromite! Serios...Nu am exagerat atunci!

Eu iau pastile de somn din când în când, atunci când efectiv sunt supărată sau sunt foarte agitată. E problema mea de ce iau pastile și cîte iau, da? Normal că nu am vrut să îmi fac rău! Dacă eu a doua zi, pot să-mi desfășor activitatea de la ora 9.00 la 21.00, înseamnă că sunt un om totuși care nu abuzează de nimic. Nu beau alcool, nu fumez, nu am vicii, nu am tentative de astea...așa. Am o afacere de condus, sunt implicată în foarte multe proiecte, ceea ce se întâmplă acum mă comromite foarte tare și îmi pare rău că sunt pusă în ipostaza în care tot eu trebuie să mă justific, să mă justific! De ce? În fața cui? În fața unui om cu care eu am trăit în casă și în care trebuia să am avut o încredere deplină”, a mai spus Bianca Drăgușanu la vremea respectivă.