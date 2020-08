Momentul in care Rares Manescu "atacă" sistemul de supraveghere video din parcarea complexului rezidențial[Sursa foto: camere de supraveghere]

Totul se petrece sub privirile soției sale, fostul ministru de Externe al României, Ramona Mănescu și ale altor apropiați ai cuplului de politicieni. Avem filmările halucinante în care Rareș Mănescu “agresează” sistemul video de supraveghere al parcării.

Ramona Mănescu a fost ministrul de Externe al României[Sursa foto: MediaFax Foto]

Dar haideți să vedem de unde a pornit totul. În urmă cu câteva săptămâni, presa a relatat pe larg un incident petrecut pe 11 august 2020 între fiul Ramonei Mănescu, un tânăr de 21 de ani și un afacerist constănțean. Totul s-a petrecut în aceeași parcare rezidențială, motivul fiind, firește, un loc de parcare. Mai precis, tânărul, aflat în vizită la bunicii care locuiesc în complexul rezidențial cu pricină, și-a parcat autoturismul pe un loc ce nu i-ar fi aparținut. A fost atenționat, cu un bilet în parbriz și ulterior, verbal, de o vecină. Nu a părut deloc intimidat de situație, ba chiar i-ar fi răspuns femeii destul de nepoliticos. După aceasta altercație, soțul vecinei, un afacerist constanțean, patron de club, a intervenit, și de aici până la o încăierare nu a fost decât un pas.

După conflict, prietena fiului Ramonei Mănescu a sunat la poliție

"M-am apropiat de el, am fost lovit cu piciorul de acesta. Cainele a fost asmuţit pe mine, după care persoana cu care eram l-a imobilizat. Ce s-a întâmplat acolo a fost o altercaţie de trei secunde", a susținut la momentul respectiv, Gabriel Anghel, afaceristul implicat în conflict.

Altercația din 11 august 2020, între fiul Ramonei Mănescu și vecină[Sursa foto: camere de supraveghere]

După conflict, prietena fiului Ramonei Mănescu a sunat la poliție, iar omul de afaceri și un apropiat al acestuia au fost reținuți 24 de ore pentru loviri sau alte violențe şi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

"Poliţiştii au identificat un bărbat de 21 de ani care a declarat că ar fi fost agresat fizic, fiind lovit în zona feţei de către o persoană necunoscută în urma unui conflict verbal anterior. Poliţiştii împreună cu cei de la investigaţii criminale au identificat doi dintre bărbaţii suspectaţi de comiterea agresiunii", a declarat Andreea Iliescu, purtător de cuvânt al Poliţiei judeţene Constanţa.

Lizeta Haralambie, avocatul afaceristului constănțean: "Sunt uimită de viteza cu care s-a lucrat dosarul”

Lizeta Haralambie, avocatul omului de afaceri, a declarat la momentul primului scandal: "Sunt uimită de viteza cu care s-a lucrat dosarul, în trei ore deja erau gata şi am simţit că este ceva în neregulă în momentul în care ne-au oprit la audierea clientului meu ca şi martor. Au oprit audierea şi au venit la sediul Poliţiei atât şeful Poliţiei, care era în concediu, din câte am înţeles, şeful secţiei, municipiului, poliţiei de la judeţ".

Avocata Lizeta Haralambie[Sursa foto: Facebook]

Între timp, conflictul pare să nu se fi stins. Ramona și Rareș Mănescu obișnuiesc să își viziteze des părinții care domiciliază în acest complex rezidențial din Constanța. Desigur, ei sunt la curent cu conflictul pe care fiul lor l-a avut cu vecinii din pricina locului de parcare. Însă ceea ce s-a petrecut ieri, 22 august 2020, este de domeniul fantasticului, greu de “digerat”, mai ales că protagonist a fost un om implicat în politică, un om care e obligat prin natura meseriei pe care singur și-a ales-o să fie un exemplu pentru noi toți: Rareș Mănescu, fostul primar al sectorului 6 al Capitalei.

Sub privirile soției, Ramona Mănescu, acesta strică cel puțin pozițiile camerelor de supraveghere din parcarea rezidențial, supărat, probabil, pe imaginile care au apărut săptămânile trecute în presă de la scandalul dintre fiul său și vecinii deranjați că le-a fost ocupat locul de parcare.

Noi spunem că doar strică pozițiile camerelor, pentru că acest lucru se vede pe filmarea care ne-a ajuns la redacție, însă fotografiile ulterioare surprinse de afaceristul implicat arată camerele complet distruse.

Gabriel Anghel s-a ales cu probleme cu poliția după scandal[Sursa foto: captura tv]

Și de această data s-a ajuns la poliție, afaceristul mergând la secție pentru a face plângere. “Mă numesc Anghel Gabriel, 53 de ani, locuiesc într-un complex rezidential din Constanța și am avut pe 11 august 2020 un incident cu un tânăr care i-a adus injurii soției mele. Din câte am aflat, acesta era în vizită la bunicii lui, părinții doamnei Ramona Mănescu, fost europarlamentar și fost ministru de Externe al României. Tatăl său este Rareș Mănescu, fost deputat și primar de sector. Astăzi, pe 22 august 2020, în jurul orei 17, părinții tânărului, însoțiți de 3 bărbați, au venit în curtea complexului în care locuiesc, întrebând agentul de pază unde mă pot găsi, pentru că ar fi venit să își facă dreptate. Am fost anunțat, am venit acasă, am sunat imediat la 112, pentru că m-am speriat, atât eu cât și familia mea. Există un dosar de urmărire penală împotriva mea, o anchetă în desfășurare. Eu cred că legea trebuie aplicată la fel pentru toată lumea. Părinții tânărului au coborat în garaj și au spart camerele de supraveghere. Avem totul înregistrat”, ne-a declarat ieri Gabriel Anghel, afaceristul constățean implicat în scandal.

Rareș Mănescu a fost primarul sectorului 6 al Capitalei[Sursa foto: MediaFax Foto]

Contactați de jurnaliștii WOWbiz.ro pentru a obține și publica în acest articol un punct de vedere referitor la evenimentele surprinse pe filmare, Ramona și Rareș Mănescu nu putut fi contactați, până la închiderea ediției. În cazul în care vor dori să își exprime punctul de vedere, îi asigurăm, public, pe această cale, că le așteptăm poziția, spre publicare.

